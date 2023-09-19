廚佛瑞德驚訝國父孫中山先生竟然是客家人。(桃市府提供／蔡依珍桃園傳真)

廚佛瑞德體驗光域漫遊竹編裝置藝術。(桃市府提供／蔡依珍桃園傳真)

廚佛瑞德大啖客家美食。(桃市府提供／蔡依珍桃園傳真)

廚佛瑞德與美食市集商家互動。(桃市府提供／蔡依珍桃園傳真)

有逾16萬粉絲、私廚訂位排到2029年的知名網紅Youtuber「廚佛瑞德」，日前受邀到「2023世界客家博覽會」世界館參觀，除驚訝國父孫中山、前新加坡總理李光耀等都是客家人，也對客家美食料理非常驚豔，沒想到醃製品是創造客家風味及調味的靈魂，其美味的精髓在「融合」，就好像客家人及客家文化，在世界各地遷徙與適應、融入的生根歷程，讓他直呼：「參觀世客博簡直是一趟驚奇之旅！」

今年夏天廣受好評的世界客家博覽會，主展館之一的「世界館」，特別邀請知名Youtuber「廚佛瑞德」到訪參觀，除深入了解客家文化在世界各地的遷徙過程外，他更以廚師角度，觀察傳統客家料理與調味的演變，以及客家精神所展現的族群與美食文化的融合。

廚佛瑞德指出，他先前在錄《料理之王》節目時，開始接觸到台灣的客家料理，因為節目的關係上網搜尋許多客家相關文化，發現客家人在世界各地分布非常廣，而且在每個地方也都組成客家聚落，進而將原鄉的客家文化及美食散播到世界各地，而這次實地造訪世界館，也對客家文化有了更深的瞭解。

廚佛瑞德特別提到，在參觀完世界館後，讓他最驚訝的是國父孫中山先生和前新加坡總理李光耀先生，竟然都是客家人，透過展覽他也得知，世界各地很多富商具有客家的血統，客家人的「硬頸」精神及腳踏實地的實踐力，讓大家看到許多非凡的成就，這些具偉大成就的名人，讓客家的文化特性展露無遺。

料理一向是廚佛瑞德的強項，這次他也特別參訪客家的飲食文化，他表示，客家料理之中，除了一般大眾印象中的米類料理，例如湯圓、碗粿、九層粿等美食之外，醃製品更是客家的風味及調味靈魂，在做菜時只要加入一點點梅乾菜，就會讓味道變得更加鮮甜，而這個美味的精髓就是在於「融合」，這也代表著客家人及客家文化，在世界各地遷徙與適應、融入的生根歷程。

廚佛瑞德強調，醃製料理代表客家族群的文化歷程，如何運用醃製品入菜，也是料理上一項非常有趣的挑戰。而他自己最擅長的客家菜就是客家封肉，以及客家小炒，這二道都是客家經典美食，他也嘗試將這些客家特色菜餚轉化成近年來流行的分子料理，運用煙燻手法來強化食材的味道，並可加長食物的保存時間，讓新與舊融合，希望能發展出更歷久彌新的客家美食。

在世界館周遭還有客家美食市集，廚佛瑞德也走訪攤位並品嘗客家美食，他特別喜歡梅干控肉跟客家小炒的結合，還有傳統的豆腐水粄，更稱讚這些客家小吃為了因應現代人的飲食習慣，在口味上非常用心改良，非常推薦大家把握時間到場參觀，在體驗客家文化之餘，也能好好品嘗道地的客家美食。

2023世界客家博覽會於8月11日至10月15日在桃園盛大舉行，共規劃世界館及臺灣館2大主展館，還有8大副展館、17個衛星展館；其中臺灣館位在中壢青埔領航北路一段99號，週一至週四開放時間為上午10點至晚上7點，週五至週日則是從上午10點開放至晚上9點。