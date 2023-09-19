美國電源模組(Power Module)廠Vicor於2023年7月12日同時向美國東德州聯邦地方法院與國際貿易調查委員會(USITC)遞狀提起訴訟，主張台達、鴻海(2317)與廣達(2382)集團所屬多家關係企業公司所製造並進口美國販售的電源模組/系統或包含相關模組/系統於其中的產品，侵害其所擁有的3~4件電源模組相關專利。

美系外資最新報告指出，台達為伺服器提供電源轉換器模組及電源供應器，約佔總收入的2%到3%，根據我們的供應鏈查訪，所涉專利中指出其電源轉換器模組產品的一部分侵權，且相關產品的出貨仍在進行中，我們認為，最終的訴訟裁決可能需要一段時間才能確定，即使裁決不利於台達，對台達的影響應該是易於控制，不過潛在影響為是否會成為AI伺服器供應瓶頸。

美系外資看好台達電在資料中心基礎建設及電動車零組件長期成長，重申「建議買進」評等，目標價450元。