《天下》雜誌19日公布2023年最新縣市首長施政滿意度調查，披藍袍參選總統的新北市長侯友宜，以61.1分被評為第19名「衝刺組」。對此，民進黨發言人張志豪質疑，看來新北市民非常不滿落跑市長持續施政擺爛，市政都處理不好，遑論國政。

由於過往的縣市長施政滿意度調查，因為競爭異常激烈，部分首長民調落入誤差範圍之內，故今年《天下》改用分群計分，前5名為「標竿組」、後面依序為6到11名的「優等組」、以及12到17名的「佳等組」、和最後的18到22名「衝刺組」。

其中，衝刺組的名單有新竹縣楊文科61.6分、新北市長侯友宜61.1分、台北市長蔣萬安60.4分、基隆市長謝國樑59.4分、最後則以55.9分墊底的新竹市長高虹安。

張志豪在臉書指出，侯友宜在紐約喊著自己還在找工作的同時，2023《天下》縣市調查：侯友宜淪第19名吊車尾。看來新北市民非常不滿落跑市長持續施政擺爛。市政都處理不好，遑論國政，其中治安評比，市民非常不滿意。

賴清德競選辦公室發言人戴瑋姍直言，新北市治安滿意度已經從2020年第9名一路降到2023年第18名，侯市長昔日曾喊「治安不好、我下台」，如今新北市治安排名連年狂掉、居全國末段班，所謂「警察市長」仍然不斷秀下限，也難怪底下的人敢胡作非為。