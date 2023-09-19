一名35歲女子因無法忍受生理期的疼痛，一連吞了4、5顆「非類固醇消炎止痛藥」（NASIDs），結果痛感由原先的下腹部延伸到上腹部，因劇痛難忍，就醫檢查才發現胃部破了15個洞，且還出血。對此，腸胃科醫師蕭敦仁表示，NASIDs相較於其他止痛藥，傷胃程度極高，他與家人都盡量不吃。

蕭敦仁在《醫師好辣》中表示，上述女子在生理期時，經常感到經痛，因此習慣服用1、2顆NASIDs止痛藥來緩解不適，但有一次痛到不行，接連服用4、5顆止痛藥，沒想到原本只是下腹部疼痛，後來痛感慢慢延伸到上腹部，女子驚覺不對勁，趕緊就醫。

經胃鏡檢查後，女子的胃部竟破了15個洞，且有出血的情況。女子告訴蕭敦仁，她服用的是購買自日本的「非類固醇消炎止痛藥」。蕭敦仁表示，不同於一般常見如普拿疼的所含的乙醯胺酚成分，女子購買的止痛藥含有布洛芬成分，非常傷胃，原因不是因為該成分會傷害胃壁，而是因為它會讓胃黏膜層消失，使得胃酸如同霰彈槍班直接打擊胃部，讓胃一次破10幾個洞。

蕭敦仁表示，身為醫師的他，家裡通常只吃「乙醯胺酚」的止痛藥，不會服用非類固醇消炎止痛藥，因為這類藥物傷胃程度，連一般的胃藥也無法阻止、進而保護胃。他強調，這種藥不要隨便吃，若要服用一定要經過醫師開立，以確保健康。