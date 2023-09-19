農業部專案進口雞蛋爭議延燒，農業部昨公布畜產會在7個縣市13個冷鏈倉儲，共5795萬顆雞蛋，其中高雄有954萬顆。針對藍營直批，超思、台農都在高雄，高市府不夠積極查蛋。對此，高雄市長陳其邁今（19）日撂狠話，每一顆蛋都要算清楚，若沒交代清楚蛋的流向，將請檢方介入調查。

國民黨高市議員、高市黨部發言人邱于軒指出，超思在高雄、台農也在高雄，不查不知道一查嚇一跳，不只巴西蛋還有各國進口的蛋，光一個巴西蛋就標示不清，是不是還有其他國的蛋也標示不清呢？「衛生局說要裁罰，裁罰之後呢，誰能告訴我們這些蛋的流向」？

農業部昨公布中央畜產會冷鏈倉儲地點，高雄到期待銷毀的蛋就有954萬顆。對此，高市府衛生局表示，今起將派員稽查轄內倉儲地點溫度、庫存量、報廢量、待銷毁分區置放等符合性。

陳其邁今上午出席活動時回應，此時此刻，高雄市政府衛生局正在清查，也到現場實地查核，「每一顆蛋都要算清楚」，超思跟台農之前約談有一些單據、蛋的流向交代不清，市府現在全力清查，假如沒有交代清楚，也會偕同高雄地檢署，希望檢方能介入調查，務必要水落石出查清楚蛋的流向。