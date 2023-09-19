楊女拍下2大疊鈔票照給詐騙集團，對方立刻派人來領取。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

高雄1名楊姓女子遭詐騙集團騙走60萬積蓄，對方為了繼續騙錢，不停與她連繫，不過這次她決定與警方合作約出詐團成員，不過，約定時間到了，對方卻稱人手不足，無法前往，這時楊女拍下2大疊千元大鈔照片傳送給詐騙集團，果然過沒多就有1名白襯衫男子出現，才剛開心收下被害人170萬，下一秒警察就背後出現將他逮捕。

林園分局大寮分駐所於9月初接獲1名38歲的楊姓女子報案，稱自己投資遭到詐騙60萬，詐騙集團事後發現她還有其他積蓄，因此想繼續鼓吹投錢，不過這次楊女大夢初醒，決定與警方合作，要將不法份子繩之以法。

楊女先與詐騙集團約好面交的時間地點，警方也提早到場埋伏，到了14日下午，詐騙集團突然說人手不足，無法前往，楊姓女子立刻拍下2大疊白花花的千元大鈔，傳給詐騙集團，對方立刻派人趕到現場，果然沒多久，就有1名穿著白色襯衫的男子，收下被害人的170萬，但下一秒員警立刻出現，從後方將這名20歲的張姓車手逮捕，讓這名車手開心的心情，瞬間從天堂掉到地獄，偵訊後依詐欺等罪嫌移送法辦。