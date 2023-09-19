中華民國養豬協會昨日進行理事長和理事改選，本次由屏東縣養豬協會理事長潘連周接任第18屆理事長。潘連周表示，假如農業部的施政對養豬產業造成傷害一定會積極爭取權益，不會完全都聽農業部。而本屆人選光譜由綠轉藍，反映陳吉仲的不得人心導致基層翻盤。

第18屆全國養豬協會新當選理事長為潘連周，常務監事陳進裕、首席副理事長林承德、5位副理事長分別為李當期、黃敏守、鐘嘉愷、顏瑞進、王忠禮。

新任理事長，同時也是屏東縣議員的潘連周受訪指出，對於養豬產業的提升，未來有太多要做了；對甫升格的農業部的期待，只要農業部推出的政策對農民是好的，養豬協會一定全力配合，但若對豬農有傷害就會積極反映，也會極力爭取農民的權益，不會完全聽農業部的話。

有豬農指出，新任理事長應全面推動禁廚餘養豬，部分豬農仍以廚餘養豬，這是非洲豬瘟的最大破口，公共利益必須要大於個人利益，要以大局為重來保護養豬產業才對。

另有農民說，從這次的改選可以看到全國豬協內光譜的改變，多為光譜偏藍或和藍綠關係都保持良好者，代表基層因為陳吉仲而翻盤，農業部和中央畜產會這次都無法吃下全國養豬協會。