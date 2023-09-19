81歲「國民奶奶」唐琪過去演過《流星花園》、《惡魔在身邊》等偶像劇，40多年前她將美國藝術蛋糕引進台灣，成為藝人中有斜槓身分的先驅，但8年前因罹患肺腺癌零期，讓她一度中斷花旗蛋糕店的營運，今年初才重新開張，沒想到近日她現身力挺陳鴻，自曝因罹患帕金森症候群，計畫將把花旗蛋糕交由年輕人接棒。

唐琪過去是數十家花旗蛋糕連鎖店的負責人，據《自由時報》報導，近日她現身陳鴻新書感恩會，特別獻上芭比娃娃的造型蛋糕，她表示這是她做的最後一個造型蛋糕，陳鴻透露唐琪因長期失眠、過度依賴安眠藥，手腳反應因此遲緩，更罹患了帕金森症候群，但放不下最愛的蛋糕事業，決定將把一手創立的蛋糕品牌傳承給年輕團隊打理。

唐琪證實將把蛋糕店傳承給年輕人經營。（圖／中時資料照片）

唐琪所創立的花旗蛋糕早年在蛋糕甜點業佔有一席之地，但因為8年前遭醫生診斷有肺腺癌零期，身體出狀況導致恐慌症、憂鬱症爆發，加上當時原物料大漲，市場不景氣，花旗蛋糕一度全面停止營運，今年初唐琪宣布重新開張最愛的蛋糕業，並表示活到這年紀發現什麼都不會，「只會演戲和做蛋糕」。

當時周刊報導，唐琪近年受病魔所苦，想重開蛋糕店也是想找回精神寄託，她受訪表示多年前全盛時期時，曾有有興趣的人出價4000萬美元（約12億台幣）想跟她買下蛋糕店，然而她捨不得一手創立的品牌落入別人手中，最近她出席記者會，坦言已經決定將蛋糕店放手讓年輕人經營，希望能讓這個品牌永續經營，也算放下心中一顆大石。