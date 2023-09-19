一名人妻提告主張，去年初她懷孕發現老公與他高爾夫球女學生有親密的LINE對話，女學生提及想買藥擦私密部位及「今天不能愛愛、壞掉了」等內容，她提起訴訟要求2人連帶賠償她60萬元，台北地方法院認定，2人在人妻懷孕期間發展不正常男女交往關係，判賠20萬元。可上訴。

人妻表示，去年初懷孕期間察覺老公與女學生過從甚密，並於同年7月間在老公之通訊軟體LINE查見他提及其2人發生性行為之對話內容，並有一同出遊之住宿發票，女學生還會不定時出入她與老公之家中，將私人物品放置她床上、老公車上。

人妻指控，2人不正常男女交往關係，嚴重侵害她之婚姻圓滿之權利，致她精神上受有莫大痛苦，2人須連帶賠償60萬元。

台北地院調查發現，去年5月25日，女學生向人夫提及其私密部位「受傷流血痛痛還癢癢的」等內容，彼此再以「你受傷我就受傷」等內容互為回應等情，並再談及從事性行為之感受，甚或表達想買藥擦私密部位及「今天不能愛愛、壞掉了」等內容。

同年6月1日2人再度談及從事性行為之感受，6月12日談及「內褲是為了我買的嗎，好性感的感覺，我寶貝真好，都會滿足我」，且之後續對話，雙方均有提及「愛愛」、「做愛」或談及從事性行為之經過等內容。

法官認為，人夫與女學生對話內容清楚談及同寢、親密身體接觸、甚及於從事性行為之經過，顯已與一般異性友人間之往來可能之對話內容截然不同，逾越朋友交遊等一般社交行為之不正常往來，並彼此從事性行為等節，至臻明確，判連帶賠償人妻20萬元。