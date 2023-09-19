1項最新民調顯示新竹市長高虹安民調創下歷任新竹市長滿意度最低的紀錄，只有55.9分，排名全國倒數第1，新竹市議會民進黨團總召陳建名表示，顯示高虹安無心市政，讓建商、讓男友凌駕在市府團隊之上，有這種執政心態難怪無法獲得市民支持。

陳建名強調，高虹安的施政無能，連帶影響到縣市競爭力排行榜，新竹市從去年的第2掉到第8，倒退幅度也是領先其他縣市，過去新竹市以科技業為主的優良體質，無論在產業或是經濟上都保持領先，不過在今年錯誤的施政下拖累市民水準。

陳建名更指出其中以環境、施政、社福、多元共融4項吊車尾，又以環境和施政退步最多，這也證實了高虹安上任之初，始終無法做好最基本的城市環境整理與改善，到處都是荒煙蔓草，需要靠市民在臉書上開罵市府才有動作，同時許多攸關民眾福祉的重大建設也屢屢流標，唯一產生印象的是出國旅遊打卡拍照以及不斷地開挖棒球場一事而已。