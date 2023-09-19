【全程字幕】郭台銘慘了？傳國民黨「3大咖」集體跳船挺侯友宜 朱立倫：放下自我成全大局 @ChinaTimes ​

鴻海創辦人郭台銘宣布獨立參選2024總統，傳前往屏東縣拜票時，國民黨籍屏東縣議長周典論之女、中常委周孟蓉卻與郭同車，結束後還轉往附近的大型宴會廳，與周典論及多名藍營地方人士會面。對此，朱立倫直言，考紀很嚴肅，不會因人而異。

國民黨前中常委范成連因幫郭台銘站台遭拔除中常委，屏東議長周典論以及其女、中常委周孟蓉也遭檢舉違紀，黨中央考紀會則預計在22日開會討論。朱立倫強調，我們所有考紀都是非常嚴肅、嚴正，不會因人而異，都會嚴正面對。

傳國民黨為了破解地方挺郭勢力，試圖以「不分區安全名單」化解郭台銘氣勢， 讓前縣長張榮味、彰化縣議長謝典林、屏東縣議長周典論三位「挺郭大將」，都將在郭連署過後集體跳船。

朱立倫表示，謠言止於智者，不會有任何的交換，只是大家都很清楚一件事，今天如果藍營分裂或在野分裂，就是幫助、保送民進黨，讓賴清德躺著選。

朱立倫強調，這已經是全民共識，既然有全民共識，怎麼會有人希望造成分裂，呼籲「大家大我多一點，小我小一點，放下自我，這樣就能成全大局。