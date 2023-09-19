教育部大專校院學生雙語化學習計畫，目前選定7所大學來實施，清大榮譽講座教授李家同今天在臉書發文說，要提高學生的英文能力，當然應該包含全國所有的大專校院，但現在卻僅選7所，那是因為上級要推行，教育部只好做做樣子，明知不可為而為之。

教育部推動大專校院學生雙語化學習計畫，之前有台灣大學、中山大學、成功大學及台灣師範大學入選，近日公布第二期計畫，再新增清華大學、政治大學與台灣科技大學。也就是，兩期共有7所大學入選。

李家同今天在臉書發表「我很同情教育部」文章說，教育部為了推行大專校院學生雙語化學習計畫，也就是希望老師在上課時以全英語教學，其目的應該是增強學生的英語程度。可是教育部只選了7所大學實施，全國有100多所大專校院，為何只選了7所？這個計畫的目的既然是要提高學生的英文能力，當然應該包含全國所有的大專校院。

李家同說，教育部之所以如此做，絕對是因為教育部知道，只有少數英文非常好的大學生能夠聽得懂老師用英文教專業科目。教育部知道，對於絕大多數的學生來說，雙語教學是不可能增進學生英文程度的。如果雙語教學有用，教育部一定會在全國大專校院中都如此推行的。

李家同指出， 大學都只有少數學校可以推行，中小學更是不能談了。叫小學的數學老師用英文解釋如何做雞兔同籠問題，應該是Mission Impossible。叫體育老師用英文教學生三步上籃，也真是難上加難。

李家同說， 雖然教育部知道雙語教學不能增強學生的英文程度，更不可能提高學生的專業程度，但是上級要推行，他們只好做做樣子。我是非常同情教育部的，明知不可為而為之。