擁有NUC小尺寸的Tinker Board 3N，配備豐富I/O，同時支援Linux Debian、Yocto和Android作業系統，可為執行多樣化IIoT專案開發者和系統整合商提供全方位平台，助其打造合適的對應解決方案；加上最佳化散熱設計，可簡化嵌入式應用部署程序，嚴苛環境下也能維持高效運作。

全新Tinker Board 3N採可靠耐用設計，能提供強大運算效能、低功耗與多元介面選項，將以萬全準備助攻智慧製造，推動物聯網革命！

Tinker Board 3N搭載64位元四核心Arm Rockchip RK3568處理器，可滿足IIoT的高度效能與多功能需求；Arm v8架構則能以低功耗流暢執行圖形處理任務。根據內部檢測結果，Tinker Board 3N的GPU效能將提升至最高17%，UX總得分增加達31%，不僅涵蓋資料安全、處理能力和圖像/影像處理等層面，於物聯網閘道器、人機介面(HMI)及工廠自動化相關應用領域亦表現出色。

除了優異的運算力，Tinker Board 3N採用多項機械式強化功能，有助於更靈活的嵌入式應用，例如：背面搭載輕薄推入式插銷散熱器和SoC配置，在提升強度的同時亦方便安裝；小巧的NUC機身，可實現在有限的SWaP空間部署與彈性系統整合，搭配-40度C到85度C的寬溫，再惡劣的工業環境也能穩定運作，安心無虞。

Tinker Board 3N另配置PoE、LVDS、COM和控制器區域網路(CAN bus)介面，同時備有M.2 E和M.2 B插槽，可相容於雲端運算的WiFi 5/6、4G/5G擴充模組；內建的LVDS透過雙通道支援FHD輸出，適用各式顯示器，嵌入式COM接頭和控制器區域網路(CAN bus)則能容納多種應用，如：控制器和機械手臂，無論工業自動化和智慧工廠等場域皆適得其所。

Tinker Board 3N支援多作業系統平台，以因應不同開發環境，使用者可自由選擇Linux Debian、Yocto或Android，且最新的ASUS IoT SBC還支援Android和Linux無線韌體更新(FOTA)，除能確保軟體隨時處於最新狀態，亦有利系統維護，成就極致效能。

針對各類專案需求，Tinker Board 3N共提供三種版本，包括：Tinker Board 3N PLUS、Tinker Board 3N和Tinker Board 3N LITE。