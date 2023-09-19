農業部長陳吉仲請辭獲慰留，引發各界爭議，國民黨高市鳳山區立委候選人鍾易仲認為「做不好就下臺」是政治天條之一，對民進黨的決定感到不可思議。他更拍短片向同選區力挺陳吉仲的立委許智傑叫陣，質問陳吉仲到底好在哪裡？許智傑是否覺得陳吉仲進口蛋處理得很好，真的不必下臺負責？

鍾易仲是國民黨高雄市議會KK政線成員之一，具有高度論述能力，獲國民黨提名參選立委後屢次精準掌握公共議題與反應，專業表現相當優秀，所在鳳山更被視為國民黨極有可能光復的選區。

鍾易仲指出，從今年3月發生蛋荒，社會輿論就充滿陳吉仲能力不足、應變無方、應該下臺的聲音。當時就算民進黨內部也少有人相挺，許智傑是少數為他讚聲的人，認為陳吉仲做了很多努力，值得肯定。可是沒想到，陳吉仲的努力竟然是花了7億多公帑、進口1億4000萬顆蛋後，卻把其中5000多萬顆擺到過期擺到壞，最後予以銷毀。鍾易仲嘲諷表示，陳吉仲這樣的操作導致「塵歸塵，土歸土，雞蛋回到了泥土，補助卻進了超思的口袋，最後錢歸何處？沒有人清楚。」

鍾易仲認為，一個缺蛋問題演變成食安問題、圖利問題，中間疑雲重重。身為立法委員看到這樣的情況，應該要站出來替人民把關，而不是替官員護航，否則就會讓陳吉仲這樣的官員有恃無恐，做不好事情卻不必下臺。陳吉仲請辭獲得慰留，顯然行政院覺得他做得很棒，因次他特別好奇許智傑的想法，他到底認為陳吉仲好在哪裡？真的覺得陳吉仲不必下臺負責嗎？

鍾易仲最後表示，不久前他曾公開呼籲許智傑向陳吉仲討進口蛋相關資料，滿足人民知的權利，可惜他重黨意、輕民意而沒有回憶，希望這次他能給大家一個滿意的答案。