新竹市立殯儀館爆出領錯屍體，法醫差點解剖錯人的烏龍事件，29歲越南籍阮姓移工，原訂昨天下午解剖，然而因館方疏失，誤將39歲的印尼籍移工阿滿退冰後放在解剖台，家屬一看根本不是死者，法醫檢查資料也發現不對才趕緊喊停。新竹市殯葬管理所表示，是外包廠商疏失導致退錯冰，將依合約懲處，未來也會檢討改善。

據悉，近日新竹市立殯儀館有2名外籍移工，皆意外身亡都需要解剖釐清死因，分別為阮姓越南移工，另1名則為印尼移工阿滿。不料昨天下午原本安排阮男解剖，不要殯儀館人員竟從冷凍櫃拉錯遺體退冰，將阿滿推去解剖。

從台北南下的阮男表哥看見遺體覺得不對勁，法醫比對也發現遺體資料有誤，讓家屬與檢警十分傻眼，由於遺體退冰需要時間，原本家屬安排好的行程都被延宕，檢警也需另外安排時間解剖。

新竹市殯葬管理所所長洪坤戊說，為尊重法醫解剖作業，一般都是由法醫解剖助手通知冰庫外包廠商退冰、領取遺體，殯儀館不會介入，但過去不曾發生「退錯冰」的情形，這次是因中間在訊息傳遞有誤，導致外包業者退錯冰。

洪坤戊說，外包廠商在傳遞訊息時，只有寫外籍移工的中文名字，把冰櫃號碼寫錯，剛好數字寫反，法醫解剖助手沒看清楚就把遺體拉過去，解剖前確認身分時，阮男表哥就有發現，由於是外包廠商疏失，也將依照合約懲處1000元至5000元的罰鍰。

洪坤戊說，將就此狀況檢討相關通報流程，後續將由館方主導成立解剖的聯繫LINE群組，邀請法醫、館方與冰庫外包廠商人員加入，當法醫有需要退冰解剖時，就會第一時間通知殯葬所，也讓外包廠商知道，館方可從中督導、聯繫，避免轉達錯誤的情況。