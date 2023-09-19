特教學生發揮藝術長才進行創作，題材及素材類型多元（蔡宗穎攝）

特教學生發揮天賦創作燈飾擺件，台北市舉辦藝術聯展肯定他們的聰慧（蔡宗穎攝）

台北市教育局副局長鄧進權19日早上出席台北市新障礙學生藝術聯展開幕典禮，同時頒獎給作品表現優異的學生。鄧進權表示，今年主題「藝時之選」代表特教學生最好、最棒，也藉由這次活動發現他們在藝術方面的聰慧及天賦，且部分作品已經成為文創產品，更是特教學生創意的肯定。

活動一開始由台北市立文山特殊教育學校、台北市立啟聰學校、台北市立啟明學校及台北市立台北特殊教育學校的學生愛來一系列打擊樂、空手道及舞蹈等表演，肯定特教學生的努力。

鄧進權說，這次活動展出的作品多元，可以看到特教學生的想像力，創作出如恐龍、長頸鹿、麋鹿等主題的畫作，在媒材方面也相當多元，有如油畫、水彩畫等藝術創作。

活動現場也展出來自4所特教學校74件及普通學校41件，總共115件特教學生的藝術作品，其中包含特教學生發揮創意繪畫的作品、浮雕、燈飾及陶土創作等，也評選出17件優選作品及4件特別獎作品，期待讓社會大眾看見並肯定特教學生的獨特創意。