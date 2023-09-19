新北市共有7家液蛋加工廠，其中3家兼洗選場，衛生局昨查獲位於新莊的「福商勝蛋品有限公司」液蛋加工廠，曾向中央畜產會購入土耳其、巴西及美國進口蛋品，混合國產蛋加工製成未殺菌液蛋共20974公斤，出貨給北部食品業者，據了解，福商勝稱「不知怎麼標示」。

衛生局食品藥物管理科長楊舒秦表示，液蛋使用業別以盒餐、烘焙業者或餐廳為大宗，衛生局會去通路或販售端，查核標示符合性，也會在從中往上游追溯，不過目前稽查資料還不是很完整，難以釐清其流向完整性，加上業者涉及虛偽標示，衛生局因此主動移請新北地檢署偵辦。

對於農業部配合衛福部針對洗選場進行三天聯合輔導及稽查，楊舒秦說，在中央沒有完整名單之前，會先就轄內蛋製品工廠進行清查，除了蛋製品加工廠外 ，販售通路或有使用液蛋業別，也都會從高風險的業者或使用量大的業者優先進行稽查。

此外，農業部表示，昨已行文設有洗選場、加工廠的縣市，提供進口蛋流向資料，楊舒秦說，早上已收到農業部回文，針對委託代工廠業者以及數量有做簡要資料提供，但因為衛生局已主動清查轄內蛋製品加工廠，初步看來相關業者，衛生局大多都已稽查過一次，但查過一次不代表就結束，如有更進一步資料會有再次稽查。

楊舒秦說，現在北市有協助希望中央畜產會提交相關更進一步的資料，相關縣市也都有函請農業部提供進口蛋品工廠資料與數量，目前查核結果看起來除中央畜產會委託蛋製品代工之外，還有另外販售給蛋製品工廠，數量並不是很明確，對衛生單位來說從中抽絲剝繭比較耗費人力跟時間，如中央能提供完整資料，稽查上會更迅速。

另農業部昨公開進口蛋冷鏈倉儲地點，其中一處在新北市，楊舒秦說，衛生局上周六已去稽查，查核結果目前跟農業部提供的相關資料相符，農業部說明逾期蛋品會堆肥再用，倉儲有看到分區區隔與待報廢標示，但我們仍擔心待報廢蛋品後續有流入食品鍊疑慮，已函請北市跟中央畜產會進行釐清待報廢品的處理期程，之後也會配合到倉儲確認後續是否報廢處理。