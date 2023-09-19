「8年20萬戶社宅」是蔡英文總統在2016年競選總統時的政見，如今形同跳票，國民黨團19日舉行「居住正義」記者會，指出蔡政府執政7年，住宅價格指數創新高；房地合一稅收1179億元，蔡政府將資金百分百用在長照上，社宅方面是0元，蔡英文總統講的居住正義都是「糊弄民眾。」

蔡政府「居住正義」全跳票，藍委：房地合一稅收千億全用在長照。國民黨立法院黨團書記長謝衣鳯（左）、總召曾銘宗（右）等19日召開「蔡政府執政爛尾樓～居住正義成為居住不正義！」記者會。（劉宗龍攝）

國民黨團書記長謝衣鳯表示，2017年第一季房價指數為99.42，今年第一季飆升至128.85，增加29.6％。房價所得比六年來從9.24升至9.72，民眾要不吃不喝9年多才買得起房子。租金指數從2017年1月的96.2上升至今年7月的103.89，租金愈來愈貴。

國民黨立委賴士葆指出，蔡總統執政7年來，房價只漲不跌，蔡政府社宅政策徹底失敗。蔡當初喊出8年興建20萬戶社宅，現在可住的卻不到3萬5000戶。另外，房地合一稅課徵運用辦法表示，收入需要用做長照、社宅，2016年至今共課了1179億元，結果蔡政府將資金百分百用在長照上，社宅方面是0元，蔡英文講的居住正義都是糊弄民眾。

賴士葆指出，社宅進度嚴重落後，蔡政府難辭其咎，如果民進黨做不到，就讓國民黨總統參選人侯友宜來做，侯已提出三點具體主張，包括租金實價登錄、租金申報由「列舉扣除額」改為特別扣除額、落實囤房稅。尤其是囤房稅應該全國統一稅率，不要採用範圍制度，避免政治操作空間。

黨團副書記長陳以信指出，蔡英文跳票，賴清德更是在騙票，現在竟說他上任可以達到50萬戶社宅。另外，六都之中，台南成績最糟糕，規畫最少、達成最慢、速度最慢，台南市長黃偉哲難辭其咎。

另陳也說，抑制物價是政府責任，但近年物價指數年增率都達到2％至3％，薪資成長在近兩年出現停頓現象，甚至還有下跌，叫年輕人如合買房？如何負擔？蔡政府上任前喊要蓋20萬戶社宅，後來竟大打折扣，有8萬戶是包租代管，要蓋的剩下12萬戶，且實際達成率也僅有30％左右。

黨團總召曾銘宗最後說，大學畢業生去年平均薪資是3.1萬元，另有25％的畢業生在領基本工資，薪水如此低，如何談居住正義？蔡英文選總統時曾問民眾，「這四年過得好嗎？薪水有增加嗎？是不是給自己一個改變的機會？」

曾銘宗表示，蔡英文真的有先見之明，這些話要原封不動還給蔡英文，明年1月13日讓國民黨來執政，實現居住正義。