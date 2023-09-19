少年無照偷開爸爸車，擦撞3車再撞分隔島，父憤怒提告兒竊盜。

新北市16歲孫姓少年昨（19）日偷開父親轎車載友出遊，行經板橋大觀路、篤行路口擦撞1輛自小客、2輛機車，肇事後逃逸又自撞分隔島，警方到場見少年無照駕駛，通知父親到場，孫父怒不可遏，鐵心要讓兒子學到教訓，堅持提告兒子竊盜，警方依法受理偵辦。

據了解，孫姓少年於今年初即暗中拷貝父親座車鑰匙，昨天下午趁父親外出，持備份鑰匙將轎車開出門，先在板橋載上2名友人，欲前往蘆洲與其他友人會合後集體出遊。

少年駕車行經大觀路、篤行路口遇上紅燈，疑操控車輛不當，先擦撞停等紅燈的前車車尾，少年為逃離現場，又擦撞2輛機車擠出空間，闖越紅燈逃逸，但還沒逃多遠，即疑因車速過快轉向不足，撞及分隔島進退不得。

被撞的機車騎士向警方報案，員警沿途追捕，不久即發現肇事車輛已自撞受困。員警確認駕駛孫姓少年無照駕駛後，通知少年父親到場。孫父本還感到奇怪，車鑰匙明明在自己身上，兒子怎能駕車出門？後來得知兒子年初就已偷偷拷貝車鑰匙，當下氣到要對兒子提告。

警方告知孫父親屬間竊盜罪係告訴乃論，不要一時氣憤就做出決定，但孫父表示，兒子自認已經長大，經常不聽家長勸告，為了不讓兒子一錯再錯，決定要讓兒子學到教訓，所以堅持提告。