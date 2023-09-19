台中市太平警分局特別與YouBike微笑單車公司前往長億高中快閃進行交通安全宣導。（台中市太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

騎腳踏車上路要多小心，台中市太平分局公布今年迄9月19日轄區交通事故，其中腳踏車與汽機車事故高達72％受傷，幸無人死亡；台中市太平警分局特別與YouBike微笑單車公司前往長億高中快閃進行交通安全宣導，該校400名師生也直呼「太受用了！」

台中太平地區因台74線快速道路開通，加上重劃區林立，人口快速成長，因汽、機車數量也日益增加，太平警分局統計112年1月至9月19日轄區共發生255件腳踏車與汽機車、行人交通事故，造成185人受傷，幸無死亡事故；顯示腳踏車只要發生車禍，受傷機率高達72％。

為防制青少年交通事故發生，強化學生的交通安全觀念，太平警分局特別與YouBike微笑單車公司共同前往轄內市立長億高中針對近400名師生實施「自行（機）車安全駕駛」、「注意大型車內輪差」、「停（禮）讓行人」等交通安全宣導，提醒師生們無論駕駛何種交通工具都應重視自己及其他人的用路安全，以減少交通事故發生。

短短的快閃宣導過程中，警方以常見自行車或機車之交通事故影片撥放及簡要的講解，讓師生們重點式的了解肇事原因及預防措施，尤其是自行車、機車部分俗稱「肉包鐵」，有時因青少年經驗不足，對於機（踏）車性能、周邊路況不熟悉，再加上道路標誌標線及車輛視覺死角等，往往遇上突發狀況不及反應而導致悲劇發生。

最後警方也針對學生們常碰到的詐騙案件耳提面命的叮嚀，例如：遊戲點數詐騙、網路購物詐騙、愛情詐騙、打工詐騙等，提醒只要懷疑遇詐第一要務就是撥打110或是165反詐騙專線。