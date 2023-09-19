俄羅斯會展基金會（Roscongress）18日表示，俄羅斯聯合化工油氣公司（ONGK）和中國軒轅集團實業開發公司已同意共同投資50億元人民幣，在俄羅斯遠東地區建造一個石油轉運綜合體。

據VOA美國之音報導，在莫斯科正擴大基礎設施，加大向東出口商品多樣化，並遠離認為政治上「不友好」的歐洲之際，這個綜合體將促進俄羅斯對中國的石油出口。

俄羅斯會展基金會表示，該項目資金將由俄羅斯和中國的金融機構籌集。而這座跨境綜合體將建在俄羅斯猶太自治區，靠近橫跨黑龍江的一座鐵路橋，連接俄羅斯城鎮下列寧斯科耶和中國同江。

俄羅斯會展基金會也說明，預計該項目將由5個大型基礎設施組成，包括一個每年可儲存、混合和裝載580萬公噸原油以及油氣凝析油混合物的碼頭，還規劃建造一個帶有垂直和水平儲罐的倉庫，用於接收、儲存和分發每年高達100萬噸的石油產品和燃料油。

此外，該項目還將建造一個用於轉運液化石油氣的充氣綜合體，每年可處理多達65萬噸的產品。

據統計，今年5月中國從俄羅斯的原油進口量創歷史新高、達到每日229萬桶，比去年同期增長了15.3％。此次傳出將合作的石油轉運綜合體的融資協議，是上週由俄羅斯會展基金會在海參崴舉辦的經濟論壇上所簽署。