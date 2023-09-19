第78屆聯合國大會這周在紐約聯合國總部開幕，中國只派出沒有實權的國家副主席韓正出席。主管外交事務的最高級別官員王毅則前往莫斯科參加年度中俄戰略安全磋商。不過，他上週末在馬耳他與美國國家安全顧問蘇利文舉行了會談。美國之音引述分析人士認為，中國的這一波操作顯示，北京把其與莫斯科的關係排在了更優先的位置上，但仍願意穩定與美國的關係。

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任兼中國外交部長王毅9月18日至21日前往俄羅斯，參加中俄第18輪戰略安全磋商。這正值一年一度的聯合國大會召開之際。代替他的是中國國家副主席韓正。韓正是上一屆中共中央政治局常委委員，去年中共二十大後從常委位置上退休，今年3月開始擔任中國國家副主席。中國的國家副主席在很大程度上只是一個象徵性的職務。

美中官員會晤為拜習會鋪路

美國國務卿布林肯當地時間18日在中國駐聯合國代表團駐地與韓正會晤。布林肯說，美國致力於負責任地管理美中關係。韓正對布林肯說，美中關係面臨「諸多困難和挑戰」，需要雙方「進一步共同拿出誠意」，「相向而行，共同努力」。

派韓正赴紐約出席聯合國大會一度引發外界猜測，即中國最高領導人習近平參加今年11月在美國舊金山舉行的亞太經合組織(APEC)領導人峰會並與美國總統拜登舉行雙邊會晤可能出現變數。習近平缺席了這個月在印度舉行的20國集團(G20)峰會，錯失了一次與拜登面對面會談的機會。兩人上一次會晤還是在去年印尼峇里島出席G20峰會期間。在那之後，拜登與習近平甚至沒有通過話。

但上周末（9月16日至17日），王毅與美國國家安全顧問蘇利文在馬耳他舉行了一次事先未宣佈的長時間會晤。雙方都表示，此次會談是坦誠、務實和有建設性的。

報導引述喬治城大學(Georgetown University)美中全球議題對話項目高級研究員韋德寧(Dennis Wilder)表示，蘇利文與王毅在馬耳他的會晤，是為習近平11月赴舊金山出席APEC峰會並與拜登總統舉行會晤鋪路。

韋德寧說：「我認為他們是為了安排拜登總統和習近平主席之間的會晤，很可能是在APEC會議的間隙在舊金山舉行。因此，我認為這是一個積極的跡象，表明習近平主席希望與拜登總統會晤，現在他們正在努力協商細節。」

韋德寧曾在2004年至2005年擔任美國國家安全委員會中國事務主任，在2015年至2016年4月擔任美國中央情報局東亞及太平洋事務助理副局長。

蘇利文與王毅上一次會晤是今年5月在維也納，也是沒有事先宣佈。那次會晤幫助美中恢復了今年夏季以來的一系列高級別訪問，包括國務卿布林肯、財政部長葉倫、總統氣候問題特使凱瑞和商務部長雷蒙多對中國的訪問。

北京不確認習近平出席APEC峰會，逼華盛頓讓步？

到目前為止，北京方面尚未確定習近平將親自出席APEC峰會。《華爾街日報》的一篇報導說，儘管拜登政府最近在外交上頻頻向北京示好，但中方向華盛頓發出的信號指向不一，這招致了國會共和黨議員的批評。除了中國商務部長王文濤外，中國沒有派內閣級官員對美國進行回訪。《華爾街日報》的報導說，美國的一些中國問題觀察人士認為，中國領導層可能正在嘗試向美國施壓，例如放鬆針對中國的技術限制，以便讓習近平出席APEC峰會，並可能與拜登會面。

報導引述保衛民主基金會中國問題高級研究員辛格爾頓(Craig Singleton)分析，「習近平不確認是否出席舊金山的APEC峰會體現了一種戰略策略，即主導話語權，將華盛頓置於北京的偏好之下，再最大限度地利用人們認為拜登政府在直接面對中國近期惡意活動時猶豫不決的看法。」

辛格爾頓批評說，這種錯誤的做法可能會招致北京一系列肆無忌憚的挑釁。「把希望寄託在習近平可能出席亞太經合組織會議上只是一種猜測；如果習近平本人沒有明確的意向，穩定美中關係的基礎仍然不穩固。」

就在蘇利文與王毅舉行會晤之際，中國從9月17日早上6時開始的24小時內出動了超過100架次戰機在台海附近活動，創下了此類飛行的最高記錄，其中40架進入了台灣的防空識別區。台灣國防部表示，台灣還發現了九艘中國海軍艦船在附近海域。中國官媒《環球時報》引述中國外交部高級官員的話報導，王毅與蘇利文的會談討論最多的就是台灣議題。

王毅訪問俄羅斯，為普習會鋪路

王毅在結束了與蘇利文的會晤後，沒有赴紐約參加聯合國大會，而是立即前往莫斯科出席為期4天的中俄戰略安全磋商。他在與俄羅斯外長謝爾蓋·拉夫羅夫(Sergey Lavrov)的會談時稱贊中國與俄羅斯的全面戰略合作。他說，中國將繼續同俄羅斯一道，「堅守多邊主義，推進多極化的進程，引領全球治理朝著更加公正合理的方向發展。」北京和莫斯科常用這些術語來反對美國在世界事務的主導地位。

前中央情報局高級官員韋德寧說，王毅選擇缺席聯合國大會而前往俄羅斯很可能是為普丁借出席10月份在北京舉行的「一帶一路」國際合作高峰論壇之際訪問中國做準備，而就聯合國大會而言，中國派遣了國家副主席韓正出席，而本屆聯大似乎有沒有特別重大的議題值得王毅前往。

韋德寧說，「我的解讀是，王毅之所以去俄羅斯，是因為普丁的訪問是高度重要的，他需要協商出將要達成的任何聯合公報和其他成果。」

報導引述歐亞集團(Eurasia Group)宏觀地緣政治高級分析師韋恩(Ali Wyne)分析，王毅先會晤蘇利文再前往俄羅斯，反映北京仍致力於在中俄與中美兩對關係中找到一個平衡點。

「這種安排既表明北京重視穩定美中關係，又明確表示西方勸阻中俄深化夥伴關係的努力不太可能成功，」他說，「雖然中國擔心這種夥伴關係會影響其與先進工業民主國家的關係，但它似乎並不認為改變對俄羅斯的立場會改變這些國家對北京的態度。」