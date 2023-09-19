花蓮高農經中央挹注5800萬元，將校內原先的天然草皮足球場，改建為人工草皮，今正式啟用。（羅亦晽攝）

花農足球隊員開心的在新建的人工草地足球場踢球。（羅亦晽攝）

花蓮高農經中央挹注5800萬元，將校內原先的天然草皮足球場，改建為人工草皮，盼能提升足球隊的訓練成效。（羅亦晽攝）

稱霸全國高中足壇的花蓮高農足球隊發展迄今約40年，不過校內足球場地與正式賽事標準不同，球隊賽前常需移地他校訓練，以致成效有限，經校方獲中央挹注5800萬元，在校內重新打造全新人工草皮足球場暨PU跑道，且取得國際FIFA認證，盼持續培育足球人才，在各賽事中為花蓮、台灣爭光。

花農足球隊自1984年成立，前20年均由校方自籌經費，培育校內的足球人才，2006年漢光基金會發現球隊的需要後，自此開始，每年挹注約150萬元經費，協助球隊進行訓練，球員們也不負眾望在全國高中甲組足球聯賽及全國青年盃等國內主要足球賽事中，囊括5面金牌、3面銀牌及1面銅牌，成為國內高中足球常勝軍。

由於校內過去的足球場地為天然草皮，不僅維護不易，球員常因地面不平、誤踩石子受傷，且各項正式賽事場地均為人工草皮，球隊為在賽前適應場地，常向擁有人工草皮的友校商借場地，選手也因舟車勞頓感到身心俱疲，影響訓練成效。

經校方向體育署爭取經費改善校內足球場地並獲5800萬元挹注，將原本的人工草皮足球場及紅土跑道整新為人工草皮足球場暨PU跑道，今天正式啟用。

花農校長梁宇承表示，新的足球場與PU跑道取得國際FIFA認證通 ，是適用於國際及國內正式足球賽事的標準場地；校內除足球隊屢獲佳績，田徑隊也在各賽事有亮眼表現，相信新場地能持續替地方培育更多人才，對訓練、招生一定有所幫助。

足球隊教練李文財說，新足球場地的人口草皮是從荷蘭進口，堪稱目前最先進的草皮，且場地平整度、彈性均符合國際足總要求，下雨也能使用，如溫度太高也有噴水降溫系統，能安全地讓選手們進行練習或比賽。

高二負責中場的足球隊員陳俊祥說，過去舊的球場因有石頭相當危險，且凹凸不平容易讓球彈走，練習盤球不易，過去假日都必須到他校練習，休息時間就會很少，新場地雖然剛使用時覺得軟軟的，不太好踢球，習慣後就非常順暢。