Adam Wainwright picks up the 200th win of his career.



He's the 5th active pitcher to reach 200 wins (Justin Verlander, Zack Greinke, Max Scherzer, Clayton Kershaw) and the 3rd pitcher in Cardinals history to reach the mark (Bob Gibson and Jesse Haines). pic.twitter.com/zt3Iu2N41a — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) September 19, 2023

紅雀已經完全脫離季後賽爭奪，與分區龍頭釀酒人的系列賽屬於消化性質，不過19日的比賽對於紅雀先發投手溫萊特（Adam Wainwright）來說意義非凡，這位42歲老將面對釀酒人主投7局沒有失分，演出本季代表作，幫助紅雀1比0帶走比賽，溫萊特也總算拿下大聯盟生涯第200勝。

效力紅雀18個賽季，本季開打前累積195勝的溫萊特已經宣告，今年會是職業生涯最後一年，溫萊特去年仍繳出水準以上的成績，外界普遍相信在退休前完成200勝不是太困難的事，但溫萊特卻在備戰WBC（世界棒球經典賽）時拉傷腹股溝，直到5月初才重回大聯盟賽場。

溫萊特在6月中旬迅速累積3勝，眼看距離200勝目標已經不遠，此後卻遭遇了先發10連敗，當中只寫下2場優質先發。紅雀戰績也不斷向下沉淪，交易截止日前把蒙哥馬利（Jordan Montgomery）和弗拉赫提（Jack Flaherty）打包送走，這也讓溫萊特在先發輪值地位更加穩固。

13日溫萊特先以5.2局失2分的不俗表現，面對金鶯拿下第199勝，扳倒美聯龍頭似乎讓溫萊特更具信心，此戰同樣交手強敵釀酒人，溫萊特投出3K雖然不多，但都能有效解決打者，只被打出4支安打，製造2次雙殺，以93球投完7局沒有掉分，紅雀靠著康崔拉斯（Willson Contreras）攻下唯一一分，牛棚投手金恩（John King）、海斯利（Ryan Helsley）各投1局無失分，紅雀1分險勝釀酒人。

溫萊特成為繼吉布森（Bob Gibson，251勝）、海恩斯（Jesse Haines，210勝）後，紅雀隊史第3位達成200勝的投手，也加入韋藍德（Justin Verlander，255勝）、葛倫基（Zack Greinke，224勝）、薛爾瑟（Max Scherzer，214勝）及柯蕭（Clayton Kershaw，209勝），成為現役當中第5位。