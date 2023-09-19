紅雀已經完全脫離季後賽爭奪，與分區龍頭釀酒人的系列賽屬於消化性質，不過19日的比賽對於紅雀先發投手溫萊特（Adam Wainwright）來說意義非凡，這位42歲老將面對釀酒人主投7局沒有失分，演出本季代表作，幫助紅雀1比0帶走比賽，溫萊特也總算拿下大聯盟生涯第200勝。
效力紅雀18個賽季，本季開打前累積195勝的溫萊特已經宣告，今年會是職業生涯最後一年，溫萊特去年仍繳出水準以上的成績，外界普遍相信在退休前完成200勝不是太困難的事，但溫萊特卻在備戰WBC（世界棒球經典賽）時拉傷腹股溝，直到5月初才重回大聯盟賽場。
溫萊特在6月中旬迅速累積3勝，眼看距離200勝目標已經不遠，此後卻遭遇了先發10連敗，當中只寫下2場優質先發。紅雀戰績也不斷向下沉淪，交易截止日前把蒙哥馬利（Jordan Montgomery）和弗拉赫提（Jack Flaherty）打包送走，這也讓溫萊特在先發輪值地位更加穩固。
13日溫萊特先以5.2局失2分的不俗表現，面對金鶯拿下第199勝，扳倒美聯龍頭似乎讓溫萊特更具信心，此戰同樣交手強敵釀酒人，溫萊特投出3K雖然不多，但都能有效解決打者，只被打出4支安打，製造2次雙殺，以93球投完7局沒有掉分，紅雀靠著康崔拉斯（Willson Contreras）攻下唯一一分，牛棚投手金恩（John King）、海斯利（Ryan Helsley）各投1局無失分，紅雀1分險勝釀酒人。
溫萊特成為繼吉布森（Bob Gibson，251勝）、海恩斯（Jesse Haines，210勝）後，紅雀隊史第3位達成200勝的投手，也加入韋藍德（Justin Verlander，255勝）、葛倫基（Zack Greinke，224勝）、薛爾瑟（Max Scherzer，214勝）及柯蕭（Clayton Kershaw，209勝），成為現役當中第5位。
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