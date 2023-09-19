下周就是中秋節，新北市衛生局針對轄內超市、大賣場、傳統市場及知名糕餅店等商家稽查並抽驗114件中秋應景食品，其中青蔥、秀珍菇、白蝦仁3件農藥殘留與動物用藥殘留不合格，衛生局已命下架並移請來源廠商所轄的雲林、彰化、台南衛生局依法處辦。

衛生局表示，抽驗品項包含網購中秋節禮盒、市售月餅及其餡料、烤肉用食材、紙盤及紙杯，檢驗項目包括防腐劑、非法添加物、農藥殘留、動物用藥殘留、亞硝酸鹽、甜味劑、螢光增白劑及蒸發殘渣等。

衛生局表示，檢驗農藥殘留不合格的蔬果類1件為「青蔥」檢出殺菌劑「Thifluzamide賽氟滅 0.17 ppm」（容許量：不得檢出），及1件「秀珍菇」檢出殺蟲劑「Propoxur安丹 0.08 ppm」（容許量：0.01 ppm），不符農藥殘留容許量標準規定。

另1件「白蝦仁」水產品類，檢出動物用藥殘留「Lincomycin林可黴素 0.002 ppm」（容許量：不得檢出）不符動物用藥殘留容許量標準規定，上述3件食品涉違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定，可依同法第44條處6萬元以上2億元以下罰鍰，衛生局已命其下架回收並移來源廠商所轄衛生局依法處辦。

食品藥物管理科長楊舒秦指出，此次檢出農藥違規超出殘留容許量標準的殺菌劑「Thifluzamide賽氟滅」其毒性較低，主要用來控制水稻的病蟲害；「Propoxur安丹」屬毒性較低的殺蟲劑，其可經由皮膚、肺、黏膜及腸胃道吸收，急性中毒症狀有腹痛、腹瀉、胸悶、視力模糊；另動物用藥「Lincomycin林可黴素」屬中廣效性抗生素，可能會誘發曾患有氣喘或其他嚴重過敏病者產生過敏反應。

楊舒秦呼籲民眾在選購蔬果時應選擇具有良好信譽商家的產品，並於食用前確實清洗水果，經由流動水清洗、去皮等處理，避免表皮殘留之農藥在去皮剝皮時汙染到果肉，以確保食用安全。