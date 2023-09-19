【全程字幕】鞠躬道歉了！陳吉仲連講「絕對不會戀棧」 喊：雞蛋進口政策正確 @ChinaTimes ​

農委會（現農業部）上半年推行雞蛋專案進口，不料頻頻爆出爭議。對此，農業部長陳吉仲在日前請辭，然而政院第一時間態度不承認也不否認，直到消息曝光4小時後，才發聲明稱已慰留。陳吉仲今（19）日早上受訪時，也回應了有關請辭一事，並稱不會迴避政務官的責任。

面對記者詢問，是否能說清楚請辭農業部長一事？陳吉仲回應，行政院長陳建仁交代，自己要把提議說清楚，要提出所有的精進措施，「本來就該負政務官的責任，我完完全全不會迴避，所以針對雞蛋的專案進口政策、執行過程，以及我個人的去留，我的態度都非常清楚。」

至於有媒體問到，「部長會跟社會大眾道歉嗎？」陳吉仲則強調，針對所有的雞蛋專案進口，政策是正確的，效益是高於成本，但許多抹黑、造謠，甚至是不實攻擊，造成農業部同仁壓力與社會的紛擾，「我願意為這樣的紛擾進行道歉。」

然而對於陳吉仲的道歉，PTT鄉民紛紛在《八卦版》留言怒轟，「這叫道歉喔，笑死，死不認錯」、「道歉不用下台嗎？吉仲boy又不是只有蛋爛掉」、「可悲，繼續嘴硬」、「我沒做錯，但是我道歉」、「你把流向什麼的交代清楚吧，道歉有個屁用」、「看來是黨(選舉)的力量讓他道歉」、「笑死，方向正確為何道歉」。