陸軍航特部為24日新竹縣湖口營區開放特別準備一個「祕密大彩蛋」，首創將兩架AH-64阿帕契直升機彩繪成「低視度虎斑鯊嘴」進行戰力展示，消息曝光後引發民眾一片讚美。未料笑聲還沒結束，軍方高層卻以「未呈報核准」為由，要求在明天要塗銷成原塗裝，並下令歸仁保修廠技術人員今天北上待命。消息一出立刻引爆整個網路及民眾。資深飛安講師彭斯民也在臉書公開當初彩繪的動機及目的。

彭斯民在臉書粉專貼文表示，關於航迷最近拍到龍城營區虎斑塗裝的阿帕契，他有幸獲原創老師邀請，參與本案前置作業中有關歷史考成的部分。彭斯民指出，美陸軍 8th BATTALION, 229th AVIATION REGIMENT (FLYING TIGERS) AH-64D 於1988年獲准採用鯊魚嘴及AVG飛虎圖騰。該部隊跟飛虎隊一點關係都沒有，他們只是想延續飛虎精神，高司覺得很好，於是整隊24架阿帕契都塗成這樣。

彭斯民透露，當國軍長官詢問陸軍阿帕契塗虎斑鯊魚嘴的緣由，他只強調陸軍601旅“龍城營區”在龍潭，所謂“龍潭虎穴”、“龍城出猛虎，驍勇阿帕契”，長官聽了非常認同核准開工，「可惜長官的上面還有長官...」。

彭斯民表示，其實原創老師是無償奉獻提供圖騰設計，還連續兩週，帶著團隊自費每天往返營區100公里。他們為了避免國安高層質疑外漆影響原機功能，故還貼心全部採用原廠提供的黑、綠、白三色原漆去調配，完全不影響作戰功能。

彭斯民感嘆，以招募困難的今日，高層整天嘴喊“全民國防”但思維始終停滯、故步自封，除了抹煞中堅幹部企圖與時俱進的衝勁，也澆熄民間參與國軍文宣心戰與年輕族群加入國軍的熱情。

據了解，陸軍司令部也陷入兩難，因為未經核准程序是事實，但民眾卻又引頸期盼，若順應民意，就嚴重違背部隊指揮紀律，但若嚴格查辦，又要讓民眾大失所望，甚至失去民心支持，因此陷入兩難地步，目前仍研議中。據了解，陸軍司令部上午已要求特航部歸仁保修廠技術人員北上601旅，並限令明天要看到原塗裝，但是否會有轉寰餘地，就待軍方處事手腕。