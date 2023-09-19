烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）明天將在聯合國大會向各國領袖發表演說，他今天抵達紐約後，便前往一家醫院探視正在美國接受治療的烏克蘭傷兵。

這是俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來，澤倫斯基首度親赴擁有193個成員國的聯合國大會，他明天將在大會上發表演說。

澤倫斯基今天一下飛機，便從機場直接前往紐約史塔登島大學醫院（Staten Island University Hospital）探視正在接受治療的烏克蘭傷兵，並向他們和醫院工作人員頒發獎章。

澤倫斯基在醫院對媒體說：「對我們而言，讓我們的夥伴聽見我們所有話語和訊息，是非常重要的事情。」

他說：「如果聯合國仍然…讓俄羅斯恐怖分子有立足之地，我想這不是我的問題，而是聯合國所有成員國的問題。」

澤倫斯基還說，他將在20日出席聯合國安理會有關烏克蘭議題的會議，但目前還不清楚當俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）發言時，澤倫斯基是否會繼續留在座位上。

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）上週表示，阿爾巴尼亞9月以安理會輪值主席國身分召開的會議將是一場「大秀」。

澤倫斯基離開紐約後，預計將前往華府會見美國總統拜登和國會議員。澤倫斯基在通訊軟體Telegram表示，他也計劃與軍事官員和商界領袖碰面。 （譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1120919