鞠躬道歉了！陳吉仲連講「絕對不會戀棧」 喊：雞蛋進口政策正確

圖利超思、進口蛋效期爭議連環爆，農業部長陳吉仲近期飽受砲火猛攻，雖有多次口頭請辭，但行政院認為他尚有對外界釋疑責任，因此慰留，陳吉仲此後神隱整整1天，今日上午總算現身立法院。談及個人去留，他稱自己有責任向外界釋疑，並二度重申不會戀棧，不迴避政治責任，並為連日來的紛擾向農業部同仁和社會大眾道歉。

陳吉仲上午受邀赴民進黨立法院黨團總召柯建銘辦公室報告進口蛋相關議題，會後接受媒體聯訪，談及上周日的「被請辭風暴」，他說，自己現在要依照行政院長陳建仁交代，有責任把所有雞蛋專案進口的疑義，說明得非常清楚，而且要提出整個精進措施。

「我們本來就是每天戰戰兢兢，而且要做好每件事情。」陳吉仲二度強調，自己絕對不會戀棧，因為政務官本來就該負政治責任，他完全不會迴避。

陳吉仲說，針對雞蛋專案進口，他認為政策是正確的、效益也高於成本，卻因為許多抹黑、造謠甚許多不實攻擊，造成農業部同仁的壓力，還有社會紛擾，他願意為此道歉；他也強調，無論在政策執行過程或他個人去留，自己的態度都非常清楚。