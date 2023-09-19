基泰大直導致周邊鄰房下陷，台北市政府2022年修改《台北市建築施工損鄰事件爭議處理規則》，被質疑建商球員兼裁判，前台北市長柯文哲反駁，法規修嚴，批評的人要換眼鏡、換良心。台北市議員提出陳情案件成案率痛批，柯文哲睜眼說瞎話，欠台北市民一個道歉。建管處回應，明日將召開修法會議，手上的案件將以新制處理。

民進黨市議員簡舒培指出，依建管處數據，2019年至2021年北市民眾陳情損鄰分別為386案、344案和352案，經鑑定確實造成損鄰有153案、116案、136 案，損鄰案列管比例為39.6％、33.7％和38.6％。自2022年修法後，陳情473 案只成立92案，列案比例為19.5％；2023年至今陳情448件只成立 76案，列管比例降至17％。

簡舒培進一步指出，《損鄰規則》修正總說明中提及，修訂緣由為損鄰案件量逐年提高，但行政機關量能有限。體諒建管處應該是增加公務人員協助處理損鄰，而非修法去掉建管處角色，柯文哲果然想法與大家不同。

民進黨市議員陳賢蔚則比對《損鄰規則》新舊條文內容，他說，舊條文第4條，都發局接獲申請後，必須通知受損戶和工程起、監造人等會勘，過程中都發局也在場監督；修改後第6條，卻是都發局受理申請後，通知建方會同監造方勘查，並在14和30天內製作初步安全認定書、損害責任歸屬初步認定書，送都發局備查。

他說明，舊條文中，由都發局主導的會勘紀錄，內容會詳細記錄受損疑義戶與建方的意見；新條文內，建商製作的初步安全認定書和損害責任歸屬初步認定書，卻只要簡單勾選建築工程有無危害鄰房公共安全，以及受損疑義戶是否由施工造成，剝奪受損戶表達意見的權利。

簡舒培痛批，柯文哲修法後事實上就是放水，還睜眼說瞎話，「表格告訴你，SOP根本就是笑話。」是否損鄰由建方自己決定，建管處失去角色後，讓建商「山中猴子變大王」，自己說了算，柯文哲欠台北市民、基泰受災戶一個道歉。陳賢蔚則喊話，柯文哲針對數據檢討改進，該道歉要道歉不要迴避。

他們要求，2022年修法後的921件損鄰陳情案，還有656件損鄰案、分屬132 個建案，目前都在興建當中，可能因爲適用新條文而被輕放，為避免基泰大直案再次發生，建管處應立即主動聯繫，1周內至現場會勘完成。

建管處施工科長洪崇嚴回覆，市長蔣萬安已要求向6方向檢討，包含損鄰會勘不只建方監造人、專任工程人員，並納入第三方專業公會現場勘查；並由專業公會覆核，認定時間自原14天縮短到3天，有立即危險將依《建築法》58條勒令停止施工，並要求建商提出相關因應計畫；責任歸屬同樣由第三方專業公會覆核。

他解釋，受損戶若對責任歸屬不服，請求第三方專業公正單位鑑定，費用由受損戶支付改為建商先行墊支；發生損鄰爭議事件，會把相關起承監造人等公布在網路上；9月開始，北市委託4大公會每月清查開挖中建築工地，不符合規定工地立即停止施工，提出相關因應方式改善完成，經技師覆核後才可以重新施工。

洪崇嚴表示，明天將召開修法會議，邀請相關單位出席。市府正在受理的損鄰案件已用新制實施。至於完成認定程序的案件，受損戶若認為因施工增加損害，可以書面提出，建管處會再處理。