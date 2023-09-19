前年4月間張姓男子在台南看守所收容時，由於菸癮很大，透過關係找上看守所林姓管理員利用輪值的機會，經由朱姓、施姓2名收容人，先後夾帶10次香菸給張男。台南地方法院考量情輕法重2度減刑，今天依公務員對主管事務圖利罪對林男處刑2年，禠奪公權2年，緩刑2年，緩刑期間接受法治教育2場次，並支付5萬元。

至於朱男犯非公務員與公務員共同犯對主管事務圖利罪處刑5月，禠奪公權2年，自動繳交犯罪所得250元沒收。施男則因已故，檢方處分不起訴。

判決指出，任職台南看守所的林男於2021、2022年間擔任戒護科管理員；朱男於2018年10月底進入台南看守所執行；施男2020年7月底進入台南看守所執行。

2021年4月間，張男進入台南看守所開始執行時，因菸癮很大，委請柯姓友人找人關照，柯男告知林員此事，並請對方幫忙。林男利用擔任愛四舍輪值的機會，不僅透過朱男6次夾帶香菸給張男，還請施男4次帶菸給張男。事發後，林、朱2人於今年6月底被依違反貪汙治罪條例提起公訴。

法官審理時，考量林、朱所為只是讓張男違法取得香菸藉以滿足菸癮，不法利益僅千餘元，價值甚微，但所犯貪汙治罪條例的法定本刑為5年以上有期徒刑，縱使2人依規定減輕其刑，仍屬情輕法重，均依刑法第59條的規定，酌量減輕其刑。