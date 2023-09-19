奧斯卡影帝威爾史密斯（Will Smith）去年3月在頒獎典禮上怒賞主持人克里斯洛克（Chris Rock）巴掌，因為對方在台上調侃他的妻子，引起全球譁然。如今經過1年半時間，克里斯洛克的好友、喜劇演員萊絲莉瓊斯（Leslie Jones）透露，克里斯洛克跟女兒接受心理輔導。

回顧去年3月在好萊塢擔任奧斯卡典禮，克里斯洛克擔任頒獎人，身為喜劇演員的他拿威爾史密斯的妻子潔達蘋姬史密斯（Jada Pinkett Smith）幾乎剃光頭髮一事開玩笑，而她當時患有脫髮症。當時威爾史密斯走到台上，狠狠搧了克里斯洛克一個耳光，之後他回到自己的座位上繼續怒飆髒話。

克里斯洛克的好友、同為喜劇演員萊絲莉瓊斯日前接受《People》雜誌專訪，她坦言看見畫面播出的當下，氣到差點開車直奔典禮現場討公道，「那真是太羞辱人了！」，而且他的女兒、他的父母都看到了，「他必須和他的女兒們一起去接受心理諮詢。」

此外，萊絲莉瓊斯也認識威爾史密斯並譴責對方當晚的行為，希望對方能夠以更好的方式應對當時的情況，例如立即道歉並試圖彌補，然而史密斯在接受獎項時，雖然發表了某種程度的道歉，卻沒有提及克里斯，讓她無法諒解。