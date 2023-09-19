嘉義市登革熱確診例增加，加強清消環境。（嘉義市衛生局提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市登革熱疫情自淪陷以後，目前累計確診病例5例，20歲至65歲皆有，有小兒科醫師在臉書貼文提醒民眾登革熱疫情持續升溫，要做好自我防護，市府衛生局也加強環境清消，目前有20家醫療院所提供NS1快篩試劑，請民眾若有異樣，趕緊快篩。

嘉義市政府衛生局表示，本市目前共有5例確診個案，包括東區3例、西區2例；1名女性、4名男性；年齡分布為20歲以下1例、20-64歲2例、65歲以上2例。

市府衛生局早於鄰近縣市傳出登革熱疫情時，即與醫療院所合作，提供登革熱NS1快篩試劑、即時通報可疑個案，目前有20家合作院所，而民眾自主通報及醫療院所通報病例可獲獎勵金500元禮券，7、8月共發送8700元。

黃思超小兒科診所在臉書提醒民眾，目前進入登革熱嚴峻高峰，台南的病例數仍居高不下，嘉義市也有5個病例，請大家一定要特別謹慎，避免被蚊蟲叮咬，居家環境清潔特別留意，並注意本身身體症狀。

診所還指出，目前流感A或B，每天門診都持續有不少病例診斷出，校園及工作場合群聚，都要特別留意。