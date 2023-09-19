美女主播吳宇舒7月產下愛女「Ellie」，她產後體力、精神恢復得不錯，休完產假就回歸主播台，昨（18日）是吳宇舒正式上工的第一天，儘管她自嘲：「深吸一口氣勉強塞回緊得要命的窄裙」，不過吳宇舒氣質臉蛋依舊，還火速瘦回纖腰、細腿，俏麗模樣讓網友全看傻。

吳宇舒7月中待產，休完產假就回歸主播台，她在開工前一天分享媽媽經：「我以為產假會有很多空閒追劇、或是整理家裡騰出更多空間；事實上都在適應新生活節奏，行程莫名地滿，接著就上班了！」她產後恢復得不錯，目前只剩一些S號的舊衣穿不下，還幽默說：「希望腦筋也立刻跟上工作！」

吳宇舒上工後，昨曬出工作側拍照，身穿襯衫、窄裙俏麗入鏡，纖腰、美腿全都露，看不出是剛生完寶寶的新手媽媽，儘管她自認偷吃步穿塑身衣：「深吸一口氣勉強塞回緊得要命的窄裙」，但吳宇舒俏麗模樣已電暈網友，留言驚呼：「看不出來剛生完耶，恢復真快」、「太誇張了！完全不像剛生完」、「生產前生產後一模一樣！」、「恢復好快，好美」。

吳宇舒與媒體人老公朱凱翔結婚10年，今年喜迎女兒，幸福組成一家三口，升格當新手媽媽的吳宇舒，產後曬出抱女兒照，喜悅之情全都露，但她之後遇到嚴重脹奶，加上半夜也要爬起來母乳，幾乎沒有休息時間，最後求助泌乳師，透過按摩疏通乳腺，才從「母乳地獄」畢業，現在她已回歸職場。

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