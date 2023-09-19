信義房屋海安文元店店長蔡駿廷，是今年全國「金仲獎」得主之一，大學畢業後加入信義房屋，將所有旁人認為的困難都視為挑戰，堅持每天打100通電話、拜訪40位客戶，午飯時段固定拜訪商圈內「便當街」，積極擴大自己的人脈；皇天不負有心人，堅持2年的努力，讓他當年以25歲之姿選上店主管，並持續培育新人，曾有同仁癌末的母親握著他的手，淚謝他對兒子的栽培，成為蔡駿廷房仲人生最感動的一幕。

蔡駿廷大學就讀資訊傳播工程系，跨領域選擇當房仲的原因，「說來很不好意思」，從小父母給他自由成長的空間、吃穿不缺，但他卻從未認真讀書，總讓父母擔心，好不容易大學畢業了，「總要認真一回，不要再讓爸媽擔心！」

考量自己從小就很愛講話、愛上台表演，一點都不怕生，蔡駿廷選擇加入信義房屋當房仲。很多人認為，當房仲很困難，要面對被客戶拒絕，總價太高，又無法像賣車、賣保險一樣天天簽約；但蔡駿廷卻把所有困難當成挑戰，只要挑戰成功，就是成就感的來源，支持他一路越做越好。

新人時期，蔡駿廷為了拓展人脈，他替自己設下高標準，每天打電話給100位客戶，還要當面拜訪20到30個人；當時分店所在的商圈有一條「便當街」，每天中午總有很多人在那裡吃飯，他就固定12點去發名片，因為每天都去、時間長達2年，許多吃飯的老顧客都拿過10幾張印有蔡駿廷的名片。也因此，他在25歲時，成為當時全公司的成交王，也選上店主管，希望成為更多人的貴人，「手心向下」輔導新人轉正、培養新任店主管，同時也擔任內部教育訓練講師，不吝分享自己的經驗。

在店長生涯中，蔡駿廷帶領的團隊不約而同的都是，同仁年紀輕、團隊士氣不佳，業績表現當然更是差強人意。但是，蔡駿廷秉持強大的耐心，陪著同仁成長，鼓勵同仁培養更大的格局，「不要做讓自己看起來很遜的事情」，例如「大老闆開會怎麼會遲到？」、「企業家應該不會動不動延遲和客戶的約定」等。

透過積極、正向的鼓勵，一位同仁從業績吊車尾，變成專精在地國宅社區的成交王；一次，這位同仁詢問蔡駿廷，能不能陪他到醫院去一趟？來到安寧病房，才發現是同仁癌末的母親想見店長一面，「他媽媽握著我的手說謝謝，直說從沒看過自己的兒子這麼認真！也沒想過自己的兒子可以這麼優秀」蔡駿廷說，這真是他房仲人生最不捨，但也最感動的一刻。

回顧多年房仲生涯，蔡駿廷勉勵初入不動產業的新人「不要限制自己的種種可能」，當初選擇直營、有底薪保障的房仲公司，就只是為了要有人教導，在身為新人時，得到學長姐與店長的關懷，讓蔡駿廷願意在未來擔任可以溫暖他人的那個人，而在取得階段性的成功之後，讓蔡駿廷覺得最重要的是，信義房屋從企業創辦人到分店同仁，都有「為善」的初心與理念，只要我們相信，並且付出努力，房仲就能夠成為一份永續經營、長久發展的個人事業。