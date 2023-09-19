澳洲將斥資15億澳元（約新台幣314億元）提升北境海上監控，購買更多長程無人機並升級「海神式」（Poseidon）海上巡邏機。

路透社報導，澳洲國防工業部長康洛伊（Pat Conroy）今天在聲明中表示，由14架P-8A「海神式」巡邏機組成的機隊將升級反潛戰、海上打擊和情報蒐集能力。

第4架由美國軍火廠商諾斯洛普格魯曼（Northrop Grumman）製造的MQ-4C人魚海神（MQ-4C Triton）無人機將駐守在澳洲北領地（Northern Territory），由南澳州（South Australia）新成立的中隊操作。

聲明指出，MQ-4C人魚海神無人機將對澳洲海域提供遠程監視。

康洛伊說：「購買額外的人魚海神無人機將加強澳洲北部基地的作戰，這是『國防戰略檢討』（Defence Strategic Review）的優先事項。」（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1120919