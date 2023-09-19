軍方昨偵獲103架次共機侵擾，創近年新高紀錄。總統府重申，國安團隊和國防部有能力確保國家安全無虞。對於大陸外交部指台灣是中國大陸領土一部分，不存在海峽中線。我外交部強調，無論中國大陸政府如何扭曲對台灣的主權主張，都無法改變我國存在的客觀事實。

國防部自17日上午6點至18日上午6點，偵獲共機103架次、共艦9艘次持續在台海周邊活動，其中40架次共機逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域。

總統府發言人林聿禪昨天深夜回應媒體詢問時表示，有關中國大陸連日在台海及區域周邊的軍事動態，我國國防部及國安團隊都有完整掌握，有能力確保國家安全無虞。作為國際社會負責任的一份子，台灣也將持續與相關國家協力，確保區域安全穩定。

她強調，台海區域的和平穩定攸關印太地區安全與繁榮福祉，也是區域各方的共同責任。北京當局持續的軍事騷擾，不僅無助於國際形象的改善，更徒導致緊張情勢急劇升高，區域安全穩定的現狀受到破壞。她呼籲北京當局負起責任，即刻停止此類破壞性的單邊行為。

對於大陸外交部發言人毛寧指稱，台灣是中國大陸領土的一部分，不存在所謂的海峽中線。我外交部發言人劉永健今天在例行記者會中也予以駁斥。

劉永健強調，有關中國大陸軍機擾台跨越中線，製造兩岸緊張情勢，總統府跟國防部昨天都已經回應。至於中國大陸外交部發言人妄稱台灣是中國大陸領土的一部分，不存在所謂海峽中線的說法。外交部重申，中華民國台灣是一個主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬。

他說，中華人民共和國從未有一天統治過台灣，這都是國際社會普遍認知的事實與現狀，台灣絕非中華人民共和國的一部分，無論中國大陸政府如何扭曲對台灣的主權主張，都無法改變我國存在的客觀事實。

劉永健以中國大陸在8月底公布新版標準地圖為例，引起周邊各國的抗議，足以證明中國大陸的疆域主張，在國際政治上及法律上都是毫無根據的。