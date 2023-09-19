31歲許姓毒蟲和李姓友人因買毒發生糾紛，讓警意外逮到3條通。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園驚傳當街擄人？ 警急追竟是2沒錢毒蟲鬧烏龍，更逮3條通。

桃園警分局昨晚接到當街擄人報案電話，連忙根據車號調閱監視器追緝，釐清後竟是31歲許姓毒蟲原欲和李姓友人集資買毒，2人卻都沒錢發生的糾紛，桃警追上許姓駕駛，除發現許男早已把友人趕下車，也意外發現他涉及3條通緝，依法逮捕解送歸案。

桃園警分局武陵派出所18日傍晚5點多接獲報案，陳姓男子稱李姓友人因故與31歲許姓男子發生糾紛，竟遭當街開車擄走，同時提供許男所駕車輛號碼，拜託警方幫忙尋人。

警方立即發動警網攔截圍捕，不到1小時警員李其洛即在南門市場發現許男車子，隨即通報支援攔查，但員警開門見車上僅許男1人，盤查時發現他涉嫌2件詐欺案件及1件妨礙秩序案件，都遭發布通緝中，合計3案通緝。

警方細問才知，許男與李姓友人原本欲集資購買毒品，見面後李姓友人卻兩手一攤說沒錢，但可以跟陳姓友人先借錢，許男載李男找陳男，沒想到陳男也說沒錢，許和陳就在車上發生爭吵，陳見狀先離開，怎知回來就發現人車已不見，擔憂友人被押走急得報案。

許男向警方供稱，當時氣得把直接把李姓友人轟下車後就獨自駕車離去，李男則自行離去，經員警釐清並無押人妨礙自由情事，將許男帶回，通緝部分依法逮捕解送歸案。

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