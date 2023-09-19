知名遊戲實況主統神張嘉航以直率、敢言的風格擁有不少粉絲，有網友發現中央大學入口網站，用統神一家人的名字做為申請獎學金填寫表格的範例，其中統神健康狀況欄位寫「輕度身障」，就連他的妻子陳卓君的健康狀況也標註「心血管疾病」，讓人傻眼，對此中央大學表示深感抱歉，指網站資料僅對內部學生，並沒有對外公開，已立即刪除相關資料並更新範例。

原PO昨（18）日於PTT八卦板轉發中央大學入口網站截圖，校方把統神張嘉航一家人作為表格「參考資料填寫範例」，統神和妻子陳卓君的健康狀況一欄，分別被填上「輕度身障」及「心血管疾病」，讓他傻眼。

圖文引發網友轉發，更有人PO到IG限時動態標記統神及陳卓君，陳卓君表示，「中央大學要這樣詛咒我們就對了」，統神則透過直播節目表示「唉呦！哪有那麼誇張啦，我只是走不太動，腳很痠而已。」

其他網友則說，「範例寫心血管、高血壓、糖尿病就算了，身障？欠人家告是不是啊」、「夫妻同名同姓我不認為是巧合」、「雖然統神本人不在意，但學校真的不要開這種玩笑」。

對此，中央大學今（19）日表示，該內容為獎助學金系統中部分獎學金填寫範例，僅限校內學生登入參考，沒有對外公開，一時不察，以公眾人物當作範例，深感抱歉，已刪除並更新範例說明。