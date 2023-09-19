1項最新民調顯示桃園市長張善政的施政滿意度，為67.3分處於全台12至17名佳等組，對此張善政今天回應，所有的民調都是拿來虛心的檢討，優點部分會再加強，如果缺點部分就再再努力改進，反正永遠沒有止盡，繼續努力。