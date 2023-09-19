桃園市施政滿意度列佳等組 張善政這麼說 12:362023/09/19 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 對於最新民調桃園市長張善政說，將繼續努力。(呂筱蟬攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 1項最新民調顯示桃園市長張善政的施政滿意度，為67.3分處於全台12至17名佳等組，對此張善政今天回應，所有的民調都是拿來虛心的檢討，優點部分會再加強，如果缺點部分就再再努力改進，反正永遠沒有止盡，繼續努力。 桃園三級棒球國際賽事表現優 張善政頒獎鼓勵 桃園藝文創作表演團隊有福了 米倉劇場孵育基地開放受理 縣市長民調排名墊底 高虹安「虛心檢討」回應了 #桃園市 #張善政 #施政滿意度 #民調 #檢討 也許您會感興趣 推薦閱讀 桃園農業局兵分7路 確保國產蛋沒問題 18:452023/09/18 生活 桃市復興區納骨牆鏽蝕斑駁 民眾轟對先人不敬 17:492023/09/18 生活 網紅「廚佛瑞德」逛世客博啖美食 驚呼：他們竟是客家人 11:402023/09/19 生活 龍華文創系學子奪優勝 登世客博舞台 12:362023/09/19 寶島 2024總統民調「這數字」太震撼 柯媽一看驚爆：我不相信 05:302023/09/18 政治 結婚登記就選這！戶政事務所也瘋夢幻芭比風 新人暴增超好拍 11:282023/09/19 生活 桃園驚傳當街擄人？ 警急追竟是2沒錢毒蟲鬧烏龍 更逮3條通 12:322023/09/19 社會 2024總統民調逆風巨變！侯友宜「超柯趕賴」支持度飆高了 21:332023/09/18 政治 還地於民！ 張善政要解編139公頃 52％已達標 12:142023/09/17 生活 農業部公布進口蛋桃園4冷鏈倉儲 桃園衛生局明配合查看 19:372023/09/18 生活 六都市長最新好感度出爐！殘酷現實曝光 藍營2大咖輾壓民進黨 15:522023/09/18 政治 全國倒數第1！ 綠營轟高虹安創歷任市長紀錄 拖累新竹水準 11:422023/09/19 政治 進口蛋延燒 衛生局稽查桃園4畜產會冷鏈倉儲 12:512023/09/19 生活 偷吃人家老公還很囂張 小三怒嗆元配「男人偷吃你要檢討」 16:302023/09/18 社會 逼不走陳吉仲！吳子嘉爆賴民調掉到這數字 1態度成關鍵 08:182023/09/19 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。