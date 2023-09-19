網路節目《木曜4超玩》擁有百萬粉絲訂閱，並以「一日系列」打開知名度，未料節目團隊爆出出走潮，連製作人陳百祥也跟著離職，沒想到《木曜4》近日公布預告影片時，邰智源竟在底下留言開嗆粉絲，立刻掀起熱議。

有網友在Dcard上以「邰哥確定要這樣說話？」為題發文，並附上9月份節目影片預告截圖，內容包括美國房仲、搬家公司、教召等主題，只見有網友留言：「越看越難過」，後頭還有皺眉的表情符號，沒想到邰智源隨後在底下回應：「難過就不要看，滾」，語氣明顯相當不滿。只見該網友回覆：「蠻傻眼的，難過又不是不好看」，還附上翻白眼的表情符號，似乎難以接受遭邰智源嗆聲。

網友留言未料卻遭邰智源回嗆。（圖／muyao4 IG）

對此，其他網友紛紛留言：「木曜已經進化到粉絲講什麼都能被嗆了嗎」、「他本來就這樣～又不是第一次了，大頭症自以為啊」、「阿公是不是開玩笑，不知道，但在網路世界，其實要處理這種事，非常簡單：退追」、「有在看之前的直播就看得出來，一直都只會倚老賣老啊」、「不是第一次了，之前直播還會叫你滾不要看」、「這個人除了之前大悶鍋還行，其他真的沒啥代表作」。

《木曜4超玩》過往「一日系列」主題均能創造百萬流量，不過一個月前播出的「下班去吃飯」，流量僅剩下17萬，足足暴跌近5倍，對此，一名自稱麥卡貝前員工的網友爆料，會有這類型內容是因為邰哥年紀大了，沒有體力拍攝一整天外景，最後變成訪談性的吃飯節目，自然不會吸引網友觀看。