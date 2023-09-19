龍華文創系學生作品《Hakka Fun》於世界客家博覽會場展出，讓豐富巧思創意能夠被看見。(校方提供／蔡依珍桃園傳真)

《Hakka Fun》是客家染布體驗教材，利用咖啡渣、薑黃等廢棄食材回收製成天然染料，使用者可創作出獨一無二的客家布。(校方提供／蔡依珍桃園傳真)

為鼓勵文創青年以客家意象為產品設計方向，發揮創意及創作專長推廣客家文化，並響應2023世界客家博覽會文化盛事，桃園市政府青年事務局特別舉辦桃青職夢者產品開發創意競賽，龍華科技大學文化創意與數位媒體設計系蕭羽庭、吳嘉琦，由系上老師蕭誠一指導，以作品《Hakka Fun》奪得學生組第二名佳績，展現優異的創作實力。

本項競賽是以客家元素發想，吸引近40組來自各領域社會青年及學生文創職人參與，經過初賽選拔及一連串工作坊培訓，開發出具客家文化意象的文創產品，最後共選出青年組及學生組前3名及佳作之優秀文創產品，獲獎作品並於世界客家博覽會場展出，讓豐富巧思創意能夠被看見。

龍華科大文創系蕭羽庭、吳嘉琦獲獎作品《Hakka Fun》，是一款客家染布體驗教材，利用咖啡渣、薑黃等廢棄食材回收，製成天然染料，讓使用者可以自由創作出獨一無二的客家布。體驗盒本身也可以再利用，變成燈飾裝飾，實現環保與美學的雙重價值。

蕭羽庭、吳嘉琦同學表示，這項作品是從他們的專題設計延伸而來，經過多次的修改與測試，才能呈現出最佳效果，非常開心獲得評審青睞榮獲學生組第二名，作品並能夠在2023世界客家博覽會串客派對展區展出，是十分難得的經驗。

指導老師蕭誠一指出，兩位學生在專題製作完成後持續改善設計，不斷修正產品，歷經多次的試作與討論，將文創系四年來學習的商品設計專業能力，充分展現在作品上，最終能夠奪下大獎，證明文創系的系統化課程安排，有助於啟發學生創意思維，並能學以致用，展現專業實力。

龍華科大文創系主任黃苾芬強調，參與設計競賽是一個綜合性能力的展現，必須要有好的概念，並透過適當工具將設計完整產出。蕭羽庭、吳嘉琦獲獎，對系上教學方式與同學的學習成果是很大的肯定。文創系會持續鼓勵學子參與各項競賽，累積更多參賽經驗，學用合一，讓龍華學子可與產業無縫接軌，畢業即就業，成為未來的優秀設計與創意人才。