巴西進口蛋爭議升級為食安危機，引發民進黨內派系風暴。前國民黨立委陳學聖透露，綠營要選舉的人都希望換掉農業部長陳吉仲，連民進黨總統參選人賴清德也叫苦。陳學聖也觀察到早餐店老闆娘面對要不要加蛋的尷尬景象，直呼民生基層已厭煩了。

陳學聖今（19）日在臉書透露，綠營要選舉的人，都希望換掉陳吉仲，趕快清空脫離戰場泥沼，包括賴清德都暗暗叫苦，但因陳吉仲任內歷經蘇貞昌、陳建仁兩任行政院長，代表的是行政團隊的功過論定，更是總統蔡英文歷史評價蓋棺論定的倒數時刻，當然要全黨挺陳吉仲一人，像極去年全黨挺林智堅的場景。

然而，陳學聖說此事與林智堅論文抄襲案不同的是，只要到早餐店就會發現老闆娘詢問要不要加蛋的尷尬景象，顯示「壞蛋」若不「滾蛋」，民生基層有多麽厭煩。

陳學聖強調，保不保陳吉仲是民進黨家務事，但選民對於不能給「好蛋」的執政黨，是有選擇權的。