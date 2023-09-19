恆生科技股指數跌0.44%，蔚來擬發行10億美元可轉換優先債券，股價暫跌3.5%，跌幅最大，稍早前一度跌近6%。受美國晶片股止跌激勵，中芯國際反彈上漲2.4%，表現最佳。

理想汽車跌1.9%，因美團執行長兼理想汽車非執行董事王興在上周連續4天減持理想持股。

京東持續湧現賣壓，現跌逾2%，股價再創在香港掛牌以來最低價。騰訊、美團、快手等其他網路股也大多走跌。