貿協董事長提到，雙方交流密切，互促創新，使合作水平處於歷史新高。經濟部次長林全能也說道，即使台海安全議題，但外商仍對台灣投資有信心，且台灣打入全球供應鏈互利互惠，加強雙方產業鏈合作，增強商機媒合機會，擴大美國各州經貿合作。

在2022年美國為我國第二大貿易夥伴、我國則為美國第9大貿易夥伴，雙方貿易關係緊密，今年1至7月我國對美國出口993.4億美元，相信全球通膨緩解、終端市場需求恢復正常之後，透過積極布局供應鏈，將為雙方拓展商機的重要契機。

經濟部次長林全能提到，今年「台美21世紀貿易倡議」首批協定簽訂，以及先前台美「科技貿易暨投資合作架構」等，均有助於雙向貿易，產業相互合作，持續提升台美雙邊貿易強勁。數據顯示，台灣對美投資累積達285億美元，美國對台灣投資達265億美元，即使台海安全議題、國際景氣不振影響，但美國、德國商會調查表示，九成會員仍有信心且外商擴大在台投資，後續新興科技發展持續，如5G等，台灣對全球供應鏈亦有強大助益，台美雙方合作深化，加強雙方產業鏈合作，增強商機媒合機會，擴大美國各州經貿合作。值得一提，目前美國已有15州在台設立辦事處，為雙方對話提供更良好管道。

外貿協會黃志芳董事長致詞時表示，台美雙方的貿易關係緊密，且為理念相通、共享價值的夥伴；甫於8月簽署的首批「台美21世紀貿易倡議協定實施法案」，更為數十年來台美雙方信任與合作的強有力證明。在全球供應鏈重組、AI大數據的潮流下，台灣在半導體業具備的優勢，更是為不可獲缺的角色，創立新的供應鏈網路，除了半導體大鳳凰城，更有底特律電動車市場商機機會，雙方交流密切，互促創新，使合作水平處於歷史新高。透過今天的美國商機日，不僅近一步深化台美夥伴關係，更一同強化經濟合作目標，雙方關係進展令人振奮。

本年活動為第12屆舉行，並受到台美雙方高度重視，包括美國國家標準暨技術研究院(NIST)由Dr. Laurie Locascio代表團、台積電(2330)在美國設廠所在的亞利桑那州州長Katie Hobbs代表團、具備電動車供應鏈重要地位的新墨西哥州州長Michelle Lujan Grisham代表團、喬治亞州公共服務廳、愛達荷州商務廳、關島經貿廳、維吉尼亞州商務廳皆有代表親臨訪台，並與外貿協會黃志芳董事長、經濟部林全能次長、美國在台協會(AIT)孫曉雅處長共同出席開幕典禮，深化台美緊密的夥伴關係。在開幕典禮後登場的「台美供應鏈夥伴論壇」，則邀請到重量級講師，包括中華經濟研究院顏慧欣副執行長、台灣思科系統游証硯客戶服務策略總監、中華電(2412)江筆協理及MIH電動車聯盟鄭宇翔，分享台美企業合作的機會。

此次活動共邀請18家美國買主進行採購，採購品項涵蓋電子零組件、五金手工具、汽車零配件、IoT等產業。重要買主包括美國伺服器大廠Super Micro Computer和全球最大的HVAC系統製造商Daikin Comfort Technologies N.A.皆會來台參加採洽，我國共有209家供應商與會，包括光寶科(2301)、仁寶(2324)電腦、漢翔(2634)、明泰(3380)、泰金寶電通、廣積(8050)、東元電機、信邦(3023)、佳必琪(6197)和旭隼(6409)等台灣上市櫃公司皆參加，總共洽談近200場次。