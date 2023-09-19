人氣選秀節目《未來少女》的「黑曜精靈」、俄羅斯美女藝人安妮、「原子少年」金雲、江尚儒、發新單曲的王品澔、KIRE凱爾 X 木木、歌手閻奕格、張語噥等人，上周末出席財團法人流浪動物之家基金會《2023一起FUN幸福》公益活動擔任「寵愛大使」宣揚領養不棄養觀念。

王品澔出席公益活動，演唱新單曲。（流浪動物之家基金會提供）

「黑曜精靈」力安、紫嫣、郭郭、張瑄、雨璇首次參與公益活動，熱力唱跳改版〈Not Feeling Down〉，力安另演唱自創曲〈Is It All a Lie〉，展現好歌喉。力安透露家中有一隻小狗是領養來的，「寵物就是家人，當然不能拋棄，要做好接納寵物到生活裡的準備後再養」。當天帶小貓到現場的張瑄也曾領養狗、貓，「養寵物前需做足功課，包括疾病、疫苗等」

紫嫣一度有養貓的打算，連貓砂都買了，但全家人擔心沒時間陪伴照顧，所以最後沒養。紫嫣說，當時她正忙於學測準備功課，比較沒整理房間，爸爸李㼈也開玩笑說：「我們家貓咪只要一跑進去妳房間，就會迷路吧，牠會找不到出來的地方。」她說，因為爸媽也都很忙，為了貓咪的安全，就先不養了，至今貓砂還放在家裡。

雨璇、郭郭表示，雖然想養寵物，但家裡不允許，郭郭為了向媽媽證明可以照顧寵物，曾養6隻毛毛蟲蛻變成蝴蝶放生，讓少女們一旁忍不住吐槽說：「這怎麼會一樣啦。」

金雲（左起）、安妮、江尚儒響應公益，關懷流浪動物。（流浪動物之家基金會提供）

「原子少年」金雲、江尚儒都有養貓，希望大家能貫徹「終養不棄養」的精神，讓寵物有安穩的家。江尚儒的貓也是領養，「當時看到這隻小貓身體虛弱，身上有貓癬、粉刺、腸胃不好等，經過細心照顧，才漸漸改善。那時看牠這麼可愛卻生病，我有信心一定能照顧好。」

金雲說，因為貓咪喜歡咬或抓他媽媽，所以帶牠去找寵物溝通師，原來只是因為調皮想嚇媽媽，但貓咪不會嚇金雲，「牠說我不笑的時候看起來很兇，不太敢來找我。」

來自俄羅斯的安妮表示，照顧寵物就像照顧小孩，平時工作忙碌又經常出國，現階段不適合養寵物，或許等到以後結婚生小孩後再來考慮。安妮說，她在俄羅斯的老家有養寵物，但8、9歲時狗狗過世，家人當時怕她太傷心，跟她說狗狗到其他國家結婚。曾領養流浪貓的王品澔，不僅在現場演唱新單曲〈聽著Keshi想著你〉，也預告10月14日「王品澔Boris 2023逗澔」生日音樂會，與粉絲互動。