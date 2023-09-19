過期的巴西雞蛋在零下20度冷凍中。（雲林縣衛生局提供）

尚未過期的澳洲雞蛋，效期到11月4日。（雲林縣衛生局提供）

雲林縣衛生局人員仔細檢查未過期的澳洲雞蛋是否有破損。（雲林縣衛生局提供）

雲林縣衛生局積極追查問題進口雞蛋，雖尚未接獲到農業部公文，不過昨晚（18日）從農業部發布的新聞附件得知進口蛋在雲林的倉儲地點，分別位於全日物流虎尾倉庫以及西螺鎮的萬薘物流西螺廠，食品衛生科長林小玲今（19日）率領7名同仁立即查察，2處共查到521萬多顆過期巴西雞蛋，效期至11月4日的澳洲雞蛋還有31萬多顆。

雲林縣衛生局昨（18日）下午行文農業部請求提供問題雞蛋的下游廠商及貯存地點，到目前尚未接到回覆公文。不過昨晚從媒體報導得知農業部已公布冷鏈倉儲地點，雲林縣有2處。

其中位於西螺的萬薘物流公司登記是在台南市，衛生局食品科找不到西螺的倉儲點，從電話號碼按圖索驥，找到西螺的倉儲點是在一家農產行。

衛生局食品科今第一站前往中央畜產會向全日物流虎尾倉庫租用的冷藏庫稽查，業者相當配合，主動告知過期雞蛋已經放入零下20度冷凍庫避免腐敗發臭，未過期的澳洲雞蛋則冷藏。

科長林小玲說，經查察清點，巴西雞蛋全部過期，數量總共是6918箱總計249萬多顆， 有效期限從今年7月4日到8月31日不等，廠商已經全部放入冷凍庫。

未到期的澳洲雞蛋有效期限是到今年11月4日、5日共2批，外觀都沒有破損，每一顆蛋也都有批號，沒有發黴、腐敗，保存情形良好，冷藏溫度是4度到5度C， 數量總共1768箱總共31萬8200多顆。

林小玲說，會給廠商一個稽查記錄，到期的雞蛋如要移動或銷毀，請知會衛生單位監督；未到期的雞蛋因物流業者只是保管者而已，他們是中央畜產會承租的倉庫，會請物流業者提供中央畜產會聯絡的資訊，針對未到期的蛋要流入市面或是販售請通知衛生單位，並提供下游販售的名單以利後續追查。

至於萬薘物流西螺廠位於西螺鎮市場南路的一家農產公司，貯放272萬顆巴西雞蛋，已全數過期。