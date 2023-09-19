便秘可說是現代人文明病，大約每4人就有1人深受其困擾。對此，台安醫院大腸直腸外科醫師黃郁純引述一項新研究表示，女性多吃胡蘿蔔素、男性多食用茄紅素的食物，都有良好的整腸效果。尤其茄紅素對於男性腸道保護效用更大，除了吃番茄外，也能從木瓜、甜椒、西瓜中攝取。因此，若有腸道問題者，她建議不妨在日常飲食中，多加入紅色蔬果，透過食療方式以助腸道重啟修復。

黃郁純在臉書專頁「痔零姊姊 黃郁純醫師 良好生活 I 大腸直腸肛門外科女醫 痔瘡手術」發文表示，便祕的定義是指，每周解便次數少於3次，或排便用力且排出乾硬的糞便，若有此困擾，或本身腸道排便感不佳、腸道經常不適者，不妨可嘗試看看食用紅色蔬果。

黃郁純接著指出，根據美國一項新研究顯示，旨在探討膳食類胡蘿蔔素攝入量與便秘之間的關係，結果發現，男性增加茄紅素攝入量，可改善腸道功能；女性增加α-胡蘿蔔素攝入量，則可降低慢性便秘風險。

關於女性要多吃胡蘿蔔，黃郁純進一步說明，類胡蘿蔔素是一組人體不能產生，只能通過膳食來源獲得的天然色素，如胡蘿蔔、南瓜中的α-胡蘿蔔素含量都很豐富，具抗氧化、抗發炎特性，也因此食用富含類胡蘿蔔素蔬果的女性，可能表現出更高的腸道菌群α多樣性。

至於男性要多吃番茄，黃郁純解釋，跟女性相比，茄紅素對於男性腸道的保護作用更強大，其不僅可以抑制促炎因子，還可以刺激抗炎細胞因子的產生，從而減少腸道炎症，修復腸道黏膜與調節腸道細菌，促進腸道健康並最終改善慢性便秘。另外，不僅可從番茄攝取到茄紅素，也能從木瓜、甜椒、西瓜中獲得。

除了紅色蔬果有助腸道健康外，黃郁純補充，可溶性纖維和微量元素，如硒、鎂和磷，已被認為可降低慢性便秘風險，強調飲食多樣化與多食用各色蔬果，也都是維持腸道健康的秘訣。