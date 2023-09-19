北市警局2線3星林姓警官，去年鬧出集體喝花酒、騷擾小姐風波，被記過兩次並調職，但被騷擾的小姐最近認為疑似被人跟蹤、警告，忍無可忍決定前往婦幼隊報案，指控林半哄半騙將她帶到旅館性侵、強制猥褻，北市警局督察室重新調查，7月將全案移送台北地檢署偵辦。檢察官因林員事後有幫女方叫UBER回家，且LINE對話無異常，查無林員違反女方意願的事證，認定罪證不足，今將林員不起訴。

酒店小姐今年8月向媒體爆料，去年底林姓警官來店裡酒喝，她早向幹部表明沒有做S，林也騙她說出去吃宵夜而已，但後來卻帶她到賓館，後來開始對她猥褺、亂摸，甚至指侵。

被害女子更指控，事後林還不斷騷擾她、約她去吃飯，讓她覺得不堪其擾，最後也沒辦法好好上班只能辭職，但更讓她害怕的，就是最近兩次收到不具名的信件，裡面還有她在路邊等車的照片，疑似有人在跟監她，一連串遭遇讓她難以忍受，決定向婦幼隊提告林妨害性自主。

北市警局督察室表示，原在公關室的林姓警官今年1月3日，遭檢舉非因公涉足不妥當場所，經主動調查違反警紀，記過兩次並調整服務單位，但當時被害人不願接受督察人員訪談，所以全案沒有進一步查證。但被害女子7月初提告後，督察室7月7日重新調查該案，並報請北檢指揮偵辦，全案於7月20日將林移送北檢。

女子指控，去年12月24日凌晨3時許，林員與友人前往酒店消費，之後將她騙到旅館，涉嫌在房內以手指性侵及猥褻她，後來酒店施壓，她沒有立即提告，直到今年7月7日才向北市婦幼隊報案。

檢方調查時，林員否認性侵，辯稱雙方是合意性交，當時他曾詢問對方有沒有準備保險套，對方說沒帶，他還自己去超商買保險套。檢方調閱旅館及超商的監視器畫面，發現2人離開旅館後，林曾幫女方叫uber離去；另檢方查閱兩人事發後的LINE對話，女方回應也與一般性侵害被害人不同，認定林的罪證不足，今不起訴林員。