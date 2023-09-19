公館國中教務主任劉傳鐘（右）從前總統馬英九手中接過獎座。（公館國中提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣公館國中教務主任劉傳鐘奉獻教育35年，歷經多次教育改革，他都與時俱進，並引導其他老師創新教學，讓孩子受教不落人後，昨天18日獲得有「民間師鐸獎」之稱的第12屆「教育大愛菁師獎」頒獎表揚，全校師生及家長都與有榮焉。

教育大愛菁師獎有「民間師鐸獎」之稱，今年共有全國各級學校推薦287位教師，公館國中教務主任劉傳鐘因奉獻教育多年，栽培無數莘莘學子脫穎而出，經3階段審查，成為苗栗縣唯一獲獎教師，昨天在台北頒獎典禮，接受前總統馬英九手表揚頒獎，消息今天傳回校方，讓全校師生與家長都感到無比驕傲。

劉傳鐘出身公館鄉農家子弟，畢業於師大化學系，最早踏入教育界時，在縣內獅潭國中任教4年，隨後返鄉到公館國中任職服務迄今，剛就任時是校方最年輕的老師，當年推動電腦教學、行政作業資訊化，他也學習新知，帶領校方老師、學生成長。

公館國中校長方麗萍也給予大大肯定，她表示，劉傳鐘在校服務多年，擔任教務主任生涯中，歷經聯考、基測、會考等國中升學制度轉變，也面對9年一貫到12年課綱的教育改革，都能夠與時俱進，憑藉著豐富的行政資歷和教學創意，帶著其他老師精進、創新教學，讓孩子受教永遠不落後。

校方教師團隊也肯定劉傳鐘的努力，因為劉的付出，讓學校陸續榮獲教育部教學卓越獎、閱讀磐石獎、親子天下教育創新100、未來台灣教育100等大獎。劉傳鐘推動科學教育，也不遺餘力，利用午休、周末假日課餘時間實驗，不僅常犧牲休息時間陪伴孩子，更得打理實驗時的大小事物，這幾年也為培育非常多科學小尖兵。

劉傳鐘說，獲此殊榮對他個人及所有受獎者都是別具深層意義、欣喜和感恩的日子，感謝父母的鼓勵及引導，養成他積極進取、樂於助人的人生觀，矢志獻身教育服務人群。也感謝公館國中方麗萍校長以及歷任的校長、長官，多年來在教工作崗位上，給予很多歷練機會，讓他在教育之路充滿信心、期盼與強烈的使命感。

學生家長林艾璇表示，劉主任在她讀國中時就是她的老師，過了20多年，她的孩子也很幸運成為劉主任的學生，主任數10年如1日，從早到晚都在為孩子的學習盡心盡力，很多事情也都帶頭做，所以聽到劉主任獲獎，大家都比劉主任還要開心